Meistertitel (noch) kein Thema

Ried. Für sechs von sieben Tischtennis-Herrenteams aus dem Ried, die auf Bezirksebene unterwegs sind, geht die Saison in dieser Woche weiter. Schon am Mittwochabend war der TV Bürstadt II in der Bezirksliga 1 zu Gast beim SV St. Stephan Griesheim. Das Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht übermittelt. Bürstadt III greift in der Bezirksliga 3 erst wieder am 21. Januar ein.

In der Bezirksliga 1 will Bürstadts „Erste“ am Sonntag (12 Uhr) ihren Spitzenplatz mit einem Heimsieg gegen den Drittletzten SV Ober-Hainbrunn verteidigen. Der TTC Lampertheim III, der am Samstag (14.30 Uhr) zum Vorletzten TSV Höchst II muss, will Platz zwei festigen. Die SG Hüttenfeld gastiert am Freitag (20.15 Uhr) bei Topspin Lorsch. In der Bezirksklasse 1 ist Lampertheim IV doppelt gefordert. Am Freitag (20.15 Uhr) geht es zu Primus TTC Hornbach, am Montag (20.15 Uhr) kommt der Zweite SVG Nieder-Liebersbach ins Ried. In der Bezirksklasse 5 schaut Lampertheim V am Samstag (13 Uhr) bei Rot-Weiß Walldorf vorbei.

TTC Lampertheim III der Favorit

Für Frank Rosenberger vom TV Bürstadt sind die Vorzeichen vor dem Duell mit Ober-Hainbrunn klar: Der TVB ist klarer Favorit. © Berno Nix

TV Bürstadt I, Bezirksliga 1: TVB-Kapitän und Abteilungsleiter Frank Rosenberger hat vor dem Rückrundenstart wenig Lust, über den möglichen Meistertitel nachzudenken. Dabei sind Bürstadts Herren nach einer perfekten Hinserie mit 18:0 Punkten auf dem besten Weg, sich erstmals seit 2001 wieder zum Bezirksliga-Champion zu krönen. „Ich denke von Spiel zu Spiel“, stellt Rosenberger klar. Gegen Ober-Hainbrunn (4:14 Punkte) hatte sich der TVB im Dezember mit einem 9:0-Sieg in die Winterpause verabschiedet. Einen ähnlichen Spielverlauf erwartet Rosenberger am Sonntagmittag. „Die Vorzeichen sind klar“, erklärt der Routinier. TTC Lampertheim III, BL 1: Knapp hinter Bürstadt steht der TTC III mit 16:2 Punkten auf Relegationsplatz zwei. „Die Mannschaft will den zweiten Platz schaffen“, macht Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend deutlich. Für das Samstagsspiel beim Vorletzten Höchst II sieht der 61-Jährige sein Team „klar favorisiert“. Gespannt ist van gen Hassend, welche Auswirkungen die Positionsverschiebungen zur Rückrunde haben werden. Neben Spitzenmann Bernhard Schüßler schlägt jetzt Christopher Luft im vorderen Paarkreuz auf. Philipp Seiler, Frank Unterseher, Stefan Karb und Stefan Adams komplettieren die TTC-Sechs. Allerdings wird Anne Lochbühler, die neue Spitzenspielerin der vierten Mannschaft, weiter im hinteren Paarkreuz aushelfen. SG Hüttenfeld, BL 1: Dank eines 9:7-Erfolgs beim Achten Ober-Hainbrunn überwinterte die SGH als Siebter mit 6:12 Punkten und zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der Klassenerhalt bleibt das Hauptziel der Truppe von Kapitän Volker Berg. Tritt Lorsch II (10:8 Punkte) am Freitagabend zu Hause mit einer ähnlichen Formation wie beim 9:0 im Hinspiel an, ist Hüttenfeld klarer Außenseiter. Bürstadt II, BL 2: Ohne Kapitän Harald Koch, dafür aber mit Benjamin Brüderl wollte der TVB II am Mittwochabend in Griesheim antreten. Das Hinspiel entschied Bürstadts „Zweite“ mit 9:5 für sich. Als Vorletzter mit 7:13 Punkten lag die TVB-Reserve zur Winterpause dennoch auf einem direkten Abstiegsrang. „Wir wollen frühzeitig die nötigen Punkte holen. In dieser Liga ist das kein Selbstläufer. Ich gehe aber davon aus, dass es vier Mannschaften gibt, die schlechter sind als wir“, meint Frank Rosenberger. Lampertheim IV, Bezirksklasse 1: Als Fünfter mit 8:8 Punkten steht die TTC-Reserve solide da. Mit den ungeschlagenen Top-Teams Hornbach (15:1 Punkte) und Nieder-Liebersbach (14:2) beginnt die Rückrunde „mit zwei Riesenpaketen“, wie TTC-Chef van gen Hassend betont: „Wir haben nichts zu verlieren.“ Lampertheim V, BK 5: Anders als vor der Saison gedacht kann der TTC V um den Klassenverbleib mitspielen. Mit 7:11 Punkten liegt das Team aber nur zwei Zähler über der roten Zone. „Es wird ein harter Abstiegskampf, aber die Jungs sind bereit“, sagt van gen Hassend vor dem Jahresauftakt beim Vierten Walldorf (10:8 Punkte) am Samstagmittag.