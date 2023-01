Doppelter Jahresauftakt

Bürstadt. Ohne Veränderungen im Kader geht die Saison für die erste Tischtennis-Damenmannschaft des TV Bürstadt weiter. „Laura Wunder, Maya Schäfer und Sophie Kirsch wechseln sich weiterhin ab“, sagt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger vor dem doppelten Rückrundenauftakt des Damenteams in der Verbandsliga Süd. Am Samstag (18 Uhr) muss der Tabellendritte aus Bürstadt zum Vorletzten TV Reinheim. Am Sonntag (14 Uhr) wollen die TVB-Damen den Sechsten TTF Hähnlein zu Hause auf Distanz halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In der Vorrunde hatte Reinheim Aufstellungsprobleme. Wenn da niemand zurückkehrt, sollte dieses Spiel eigentlich kein großes Thema sein“, glaubt Rosenberger, der im Spitzenpaarkreuz auf seine Tochter Laura Rosenberger und auf Fabienne Zorn setzen kann. Die Hähnleinerinnen, die nur zwei Zähler hinter den TVB-Damen (13:7 Punkte) liegen, sieht Rosenberger als „eine andere Hausnummer“ an. „Das Hinspiel haben wir knapp verloren. Diese Scharte wollen wir auswetzen.“

Auch TVB II-Damen greifen ein

Für Bürstadts zweites Damenteam beginnt die Rückserie in der Bezirksoberliga 1 schon am Freitag. Um 20.30 Uhr kommt die SG Wald-Michelbach ins Ried. „Wald-Michelbach hat vorne zwei starke Spielerinnen, hat uns in der Vergangenheit aber immer wieder gut gelegen“, weiß Rosenberger. Beim 1:6 im Hinspiel Anfang Dezember sah die TVB-Damenreserve kein Land. Allerdings trat Bürstadt II damals mit nur drei Spielerinnen im Odenwald an. Als Vorletzter mit 5:13 Punkten macht sich das TVB-Team angesichts von fünf Absteigern keine Hoffnungen mehr auf den Klassenverbleib. cpa