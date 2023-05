Marcel Eckhardt schnürt Dreierpack

Ried. Erwartete Auswärtsniederlagen mussten in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße die beiden Lampertheimer Vereine TV und SG Azzurri/ Olympia hinnehmen. Während der TV mit 1:5 beim Tabellenzweiten SG Unter-Abtsteinach unterlag, gab es auch für die Azzurri, die in Lorsch eine 0:4-Niederlage kassierten, nichts zu holen. Wenigstens punktete der FC Alemannia Groß-Rohrheim mit dem 3:1-Erfolg über den SV Unter-Flockenbach II dreifach. Spielfrei war der FV Biblis.

G.-Rohrheim – Unter-Fl. II 3:1 (2:0)

Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes war vom Auftritt seiner Elf nicht gerade begeistert. „Das Spiel der Unter-Flockenbacher hat mir wesentlich besser gefallen als unseres“, sagte der Vereinschef und beobachtete, dass der Gast bis zum Strafraum zwar gut spielte, jedoch das Toreschießen vergaß. Dagegen waren die Groß-Rohrheimer wesentlich effektiver.

Schon in der 10. Minute gelang Marcel Eckhardt das 1:0, als er eine Flanke von Marco Schmidt geschickt einköpfte. In der 44. Minute trug sich Eckhardt ein weiteres Mal in die Torschützenliste ein, als er aus naher Distanz auf 2:0 erhöhte. Per Foulelfmeter fiel in der 57. Minute das 2:1 durch Flockenbachs Melvin Schmitt. Doch mit einem sehenswerten Schrägschuss aus 20 Metern stellte Marcel Eckhardt in der 86. Minute den alten Abstand wieder her – 3:1. „Unserem Trainer Georg Eckhardt sind einige taktische Mängel aufgefallen. Ich bin mir sicher, dass er auf diese vor unserem Nachholspiel am Donnerstag beim VfL Birkenau noch einmal eingehen wird“, sah Anthes bei den Rohrheimer Spielern trotz des Sieges noch Verbesserungspotenzial.

U.-Abtsteinach – TV Lamp. 5:1 (1:1)

Eine Nummer zu groß war die SG Unter-Abtsteinach für den TV Lampertheim. Doch Unter-Abtsteinachs Trainer Marcus Lauer zeigte sich durchaus beeindruckt von der Defensivarbeit der Gäste. „ Lampertheim hat das zunächst richtig gut gemacht. Die haben gut und kompakt verteidigt und unsere Spieler nicht zur Entfaltung kommen lassen“, lobte Lauer.

Und in diesem Spielabschnitt, als die SGU manchmal etwas planlos auf das Gästetor spielte, fiel in der 19. Minute das 0:1, als Lukas Bähr von einem Unter-Absteinacher Fehler profitierte. Plötzlich stand er alleine vor dem Unter-Abtsteinacher Torhüter, den er letztlich auch überwand. In der 38. Minute mussten die Lampertheimer allerdings den Ausgleich hinnehmen, Ümit Kücükoglu traf nach einer Ecke zum 1:1. Nach dem Wechsel aber spielte nur noch eine Mannschaft und das war die SG Unter-Abtsteinach. Nun fielen die Treffer auch wie reife Früchte. Dinc machte in der 50. Minute den Anfang, als er nach einem Konter zum 2:1 traf. Nach einer Flanke von Mats Gärtner war es in der 52. Minute erneut Kücükoglu, dem das 3:1 gelang. Erzielte Sengül der 64. Minute das 4:1, so leistete er vier Minuten später bei Mats Gärtners 5:1 die Vorarbeit.

Oly. Lorsch – SG Lampert. 4:0 (3:0)

Da waren die Lampertheimer Azzurri nach dem 1:0-Erfolg über die SSG Einhausen so euphorisch zur Lorscher Olympia gefahren, doch letztlich bezogen sie dort eine verdiente 0:4-Auswärtsniederlage. Wie in den Begegnungen vorher war die Auswechselbank der Lampertheimer nicht gerade gut bestückt, sodass auch Trainer Florian di Lella auf ihr Platz nehmen musste.

Zunächst aber spielten die Lampertheimer aus einer gesicherten Abwehr heraus und hielten die Begegnung lange Zeit offen. Fast hätten sie das 0:0 in die Pause gerettet, doch Lorschs Fuad Hussen machte diesem Vorhaben mit dem 1:0 in der 45. Minute einen Strich durch die Rechnung. Von dieser Führung beflügelt, erarbeitete sich der SC Olympia nach dem Wechsel mehrere gute Möglichkeiten, die letztlich auch zu Treffern führten.

Exakt eine Stunde war gespielt, da erhöhte Lorschs Torjäger Lars Palkovitsch, der zum 2:0 traf, sein Trefferkontingent auf 17. Aber auch Denis Holdschick, in der vergangenen Saison noch Spielertrainer beim SC Olympia, stellte seine Torjägerqualitäten mit zwei Treffern in der 72. und 84. Minute unter Beweis – 4:0. hias