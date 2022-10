Klare Verhältnisse

Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt hat die nächste Duftmarke in der Bezirksliga 1 gesetzt. Mit 9:0 setzte sich der Titelfavorit bei der SG Mitlechtern durch. Der TTC Lampertheim III startete mit einem 9:0-Heimsieg gegen den TTC Heppenheim III und einem 9:4 gegen den TSV Ellenbach in die Runde. In der Bezirksliga 2 hat der zuletzt spielfreie TVB II einen Doppelspieltag vor sich.

