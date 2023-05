Gewitter: Abbruch beim VfB

Ried. Ein Gewittereinbruch hatte am 30. Spieltag der Fußball-C-Liga einen Spielabbruch in Lampertheim zur Folge. Der VfB lag nach 45 Minuten mit 1:0 gegen den FC Ober-Abtsteinach II vorn. Mit einem 4:1 (2:0) bei Eintracht Zwingenberg hat Eintracht Bürstadt II wohl die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Der FV Biblis II muss nach dem 0:4 (0:2) gegen Spitzenreiter FSG Bensheim mehr denn je zittern. Der TV Lampertheim II unterlag mit 1:2 (0:1) beim TSV Gadernheim.

VfB Lamperth. – Ober-Abt. II Abbr.

Nach dem 1:0 durch Aykut Tivriz (11.) wähnte sich der VfB auf der Siegerstraße. In Minute 39 wurde dem Schiedsrichter die Wetterlage jedoch zu heikel. Er unterbrach die Partie zunächst – und pfiff sechs Minuten später vorzeitig ab. „Wenn man 1:0 führt, ist die Frustration groß, aber die Gesundheit geht vor“, sagte VfB-Sportchef Philipp Ihrig.

Zwingenb. – Et. Bürstadt II 1:4 (0:2)

Bei Absteiger Zwingenberg musste Bürstadts Gruppenliga-Reserve nicht voll auf die Tube drücken, um den vierten Sieg in Serie einzutüten. Spielertrainer Daniel Patti erzielte vom Elfmeterpunkt das 1:0. Mergzim Krasniqi, Dominik Stockmann und Leon Ramaj mit einem direkt verwandelten Freistoß machten die Punkte 38 bis 40 perfekt. „Ich denke, dass es das so langsam gewesen sein sollte“, erklärte Patti mit Blick auf die Niederlagen der Konkurrenten Lautern (34 Punkte) und Biblis II (33).

FV Biblis II – FSG Bens. 0:4 (0:2)

Nach einem 0:5 gegen den VfB und einem 0:3 gegen Schwanheim überließ die Elf von Spielertrainer Lukas Berg wenig überraschend auch Primus Bensheim die Punkte. Für die FSG trafen Daniel Geiß (36./63.), Vladislav Murshel (45.) und Michael Pauls (72.).

Gadernheim – TVL II 2:1 (1:0)

„Bei uns sind drei Abwehrspieler kurzfristig ausgefallen. Das ist uns zum Verhängnis geworden“, hielt TVL-II-Coach Marcus Reichert fest. Das 1:2 durch Nick Kühr (75.) fiel zu spät. cpa