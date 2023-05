VfB will die 100 knacken

Ried. Fünf Spieltage stehen in der Fußball-C-Liga noch an. Am Sonntag (13 Uhr) macht der abstiegsbedrohte FV Biblis II gegen Tabellenführer FSG Bensheim den Anfang aus Ried-Sicht. Um 15.30 Uhr empfängt der VfB Lampertheim den FC Ober-Abtsteinach II. Der TV Lampertheim II gastiert beim TSV Gadernheim, Eintracht Bürstadt II schaut bei Eintracht Zwingenberg vorbei.

VfB Lamperth. – Ober-Abt. II: Mit Paul Herweh, Christos Mavroudis, Aykut Tivriz und Marcel Unrath kehren vier Mann zurück, die zuletzt privat eingespannt waren. Auch Hendrik Härtel (war krank) steht vor dem Comeback. Tim Jäger und Yannick Schmitz sind fraglich. Beide mussten beim 1:2 in Unter-Flockenbach verletzt raus. Mit 98 Toren stellt der VfB als Vierter den zweitbesten Sturm der Liga. „Wir wollen gegen den Siebten Ober-Abtsteinach II die 100 vollmachen und an Olympia Lorsch II dranbleiben“, sagt VfB-Sportchef Philipp Ihrig.

Zwingenb. – Eintr. Bürstadt II: Nach vier Siegen aus fünf Spielen ist Bürstadt II in den Top zehn angekommen. „Wenn wir in den nächsten zwei Spielen punkten, sollten wir sicher sein“, glaubt Eintracht-Coach Daniel Patti. Zwingenberg (zehn Punkte) steht als Absteiger fest.

FV Biblis II – FSG Bensh.: Nach dem 0:3 gegen den Drittletzten Schwanheim liegt Biblis II nur noch einen Zähler vor dem SV Unter-Flockenbach III, der Relegationsplatz 13 belegt. Primus Bensheim steht im neuen Jahr bei sieben Siegen aus sieben Partien.

Gadernh. – TVL II: Gegen die punktgleichen Spitzenreiter Elmshausen (0:1) und Bensheim (1:3) überzeugte die TVL-Reserve spielerisch. Beim Neunten Gadernheim (37 Punkte) will sich der Fünfte (41) wieder belohnen. cpa