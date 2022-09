Frustriert auf die Kerwe

Lampertheim. Auf der Lambada Kerwe mussten die Gastgeber vom TV Lampertheim II am Samstag den Frust runterspülen: Das C-Liga-Derby gegen die SV DJK Eintracht Bürstadt II ging für den Aufsteiger mit 1:4 (1:1) verloren. „Ich denke nicht, dass wir drei Tore schlechter waren als Bürstadt. Letztlich muss man aber wohl doch sagen, dass wir als Aufsteiger heute Lehrgeld bezahlen mussten“, rätselte TVL II-Trainer Mirco Geschwind nach dem Abpfiff darüber, warum die Rot-Weißen nach guter erster Halbzeit abbauten. „Das frühe Tor zu Beginn der zweiten Hälfte hilft uns natürlich, aber über die gesamte Spielzeit gesehen waren wir die bessere Mannschaft“, nahm ETB-II-Spielertrainer Daniel Patti den ersten Saisonsieg der Grün-Weißen mit großer Erleichterung zur Kenntnis. „Wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen vier Punkte gesammelt“, hofft Patti, dass die schlecht aus den Startlöchern gekommene Bürstädter Gruppenligareserve nun durchstarten kann. „Letztlich haben uns heute wieder zwölf Mann gefehlt“, war Patti daher froh darüber, auf die Routiniers Flamur Bajrami und Patrick Bleiziffer sowie mit Rojhat Akcan und Matias Nicolas Rodriguez sogar auf zwei Anleihen aus der Ersten Mannschaft zurückgreifen zu können.

Bei den Hausherren sammelte Tim Gärtner in der zweiten Mannschaft des TVL Spielpraxis, nachdem er am Donnerstag noch im Kreisoberligateam das Tor zum 3:0 gegen die Tvgg Lorsch erzielt hatte.

Vor den 40 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Sportzentrum Ost gehörte die erste Szene des Derbys den Platzherren, dabei fehlte Florian Gropp bei seinem Kopfball die Zielgenauigkeit (4.). Der sehr agile Argentinier Matias Nicolas Rodriguez im Gästetrikot beschwor immer wieder Gefahr herauf. So war TVL-II-Torwart Christoph Schmidt in der 6. Minute und 10. Minute rechtzeitig vor Rodriguez zur Stelle, der später auch einen Kopfball von Flamur Bajrami entschärfte (19.). In der 21. Minute hatte Kimon Läsch eigentlich das 1:0 für die Gastgeber auf dem Fuß, zielte aber aus aussichtsreicher Position über das Tor von ETB II-Keeper Timo Sauer.

Patti schlägt zweimal zu

So jubelten schließlich die Gäste, als Patti nach einer Akcan-Ecke zum 0:1 (26.) einköpfte. „Auf den Rückstand haben wir gut reagiert und ich war mit unserer ersten Hälfte ganz zufrieden“, durfte sich Mirco Geschwind nach Zuspiel von Tobias Hofmann auf Pascal Hoffmann dessen 1:1 (30.) freuen. „In der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich noch schneller nach vorne spielen“, musste Geschwind stattdessen mitansehen, wie Rodriguez seine Leistung mit dem 2:1 (47.) für die Bürstädter krönte. Zehn Minuten später köpfte Flamur Bajrami nach einer weiteren Ecke unbedrängt zum 3:1 (57.) für die Gäste ein. Als Joel Wayita-Makamba seinen Gegenspieler zu Fall brachte, gab es Foulelfmeter für die Gäste, den Daniel Patti zum 4:1 (70.) verwandelte.