Nach einem Traumstart mit 18 Punkten aus sechs Partien steht der VfB Lampertheim in der Fußball-C-Liga vor dem Spieltag der Wahrheit. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es zum Tabellenzweiten FSG Bensheim. Schlusslicht Eintracht Bürstadt II empfängt zeitgleich den TSV Elmshausen. Am Sonntag (13 Uhr) trifft der FV Biblis II auf die SG Reichenbach II. Bereits um 11 Uhr gastiert der TV Lampertheim II

