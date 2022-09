Die Startserie des VfB Lampertheim in der Fußball-C-Liga ist gerissen. Nach sechs Siegen zum Auftakt gab es am Samstag ein 0:3 (0:3) im Top-Spiel bei der FSG Bensheim. Eintracht Bürstadt II holte beim 2:2 (1:0) gegen den TSV Elmshausen seinen ersten Punkt. Am Sonntag sammelte der TV Lampertheim II (3:3 bei Ober-Abtsteinach II) einen Zähler, der FV Biblis II feierte ein 6:0 (0:0) gegen die SG

