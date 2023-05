Bobstadt. Nach einem großen personellen Umbruch startet das Herrenteam der TG Bobstadt am Sonntag in die neue Saison. Im letzten Jahr schlossen die Bobstädter die Gruppenliga auf dem sechsten Tabellenplatz ab und verpasste damit ganz knapp den Klassenerhalt. In diesem Jahr startet die TGB also in der Bezirksoberliga, allerdings mit runderneuertem Kader.

Der Bobstädter Herrenvierer besteht diesmal aus Mika Back, Kapitän David Pazina, Mika Willwohl und Samuel Hofmann-Cruz. Unterstützt wird das Stammpersonal durch Steffen Kratz und Lars Dinges. „Eigentlich sind wir als ehemaliges U18-Team komplett nach oben in die erste Mannschaft gerutscht. Wir müssen uns dort erstmal neu zurechtfinden, unser oberstes Ziel wird deshalb der Klassenerhalt sein“, erklärt Mannschaftsführer David Pazina.

Insgesamt zufrieden waren die Bobstädter mit der Vorbereitung: „Die Saisonvorbereitungen auf die Medenrunde sind ja immer relativ kurz, aber wir hatten einige gute Einheiten. Neben den individuellen Übungseinheiten haben wir zuletzt auch oft zusammen als Mannschaft trainiert“, sagt Teammitglied Mika Willwohl.

Die gegnerischen Teams sind für die Bobstädter weitgehend unbekannt, allerdings hofft Willwohl, dass sich die TGB gut in der Bezirksoberliga etabliert: „Man schaut sich zwar die Meldelisten der Konkurrenz an, da sehen wir unsere Gruppe als ausgeglichen an. Aber auch unser Kader ist gut bestückt und wir gehen frohen Mutes in die neue Saison. Wir werden sehen, wie es läuft. So richtig wird man die gegnerischen Mannschaften ohnehin erst nach den ersten Ergebnissen einschätzen können.“

Als kleinen Nachteil, der allerdings alle Tennis-Mannschaften gleichermaßen betrifft, sieht Willwohl die Saisonverkürzung. Statt die Spielzeit nämlich mit einer Sommerpause bis in den September auszutragen wie in den vergangen Jahren, wird diesmal auf die Unterbrechung des Spielbetriebs verzichtet und ohne Pause bis in den Juli durchgespielt.

TGB schlägt in Groß-Umstadt auf

Am ersten Spieltag steht für die Bobstädter eine Auswärtsfahrt an. Am Sonntag reist der TGB-Vierer zum TV Groß-Umstadt (ab 9 Uhr). „Für uns wird das ein erster Test. Natürlich würden wir am liebsten mit einem Sieg zum Einstand in die Runde starten,“ sagt Willwohl.

Auch für den TC Lampertheim beginnt die neue Spielzeit mit einer Partie in der Ferne. In der Bezirksoberliga-Gruppe der Sechserteams schlagen die Spargelstädter beim TC Rüsselsheim auf (ab 9 Uhr).

In der Herren-Bezirksliga fliegt ab Sonntag ebenfalls wieder der gelbe Filzball übers Netz. In der Bezirksliga A reist der TC Hofheim zum TCB 2000 Darmstadt III, in der gleichen Gruppe empfängt die erste Herrengarnitur des TC Biblis den TC Heppenheim II.

Außerdem reist die zweite Bibliser Herrenmannschaft in der Bezirksliga-Gruppe der Viererteams am Sonntag zum TSV Pfungstadt (alle Spiele Sonntag, ab 9 Uhr). rago