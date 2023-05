Klassenerhalt als Minimalziel

Biblis. Am kommenden Sonntag startet die Tennis-Medenrunde in die neue Saison. Für die beiden Damenteams des TC Biblis, die sich im Vergleich zum Vorjahr etwas verändert haben, ist das Jahr 2023 nicht nur in der rein sportlichen Sicht ein besonderes, denn die Bibliser feiern im aktuellen Jahr 50. Vereinsjubiläum. „Ein genauer Termin für die Geburtstagsfeier steht zwar noch nicht fest, aber wir werden das nach dem Saisonabschluss machen. Im Verein haben wir für die Organisation eine Arbeitsgruppe gegründet, die da sicherlich ein schönes Event auf die Beine stellen wird“, sagt TCB-Vorstandsmitglied Manuela Schmelig-Scheib.

Nicht nur für eine gelungene 50-Jahr-Feier hofft Schmelig-Scheib auf ein gutes Abschneiden der Bibliser Medenrunden-Teams. Als Aushängeschilder des Vereins könnten sie auch potenziellen Nachwuchs begeistern: „In den letzten Jahren ist der Zulauf etwas weniger geworden, das lag aber gar nicht unbedingt an der Covid-Krise. Unser Ziel für die Zukunft ist es, wieder mehr neue Mitglieder zu werben. Problematisch dabei ist aber, dass wir oft nicht genügend Trainer finden.“

Um zu einem gelungenen Vereinsjubiläum beizutragen, hoffen die beiden Damenteams auf sportliche Erfolge. Die erste Garnitur schlägt wie schon in der letzten Runde wieder in der Gruppenliga auf. Diesmal aber nicht als Sechser-, sondern als Viererteam. „Celine Jobst ist beruflich weggezogen und damit fehlt uns eine Spielerin. Deshalb haben wir für die kommende Runde ein Viererteam gemeldet“, berichtet TCB-Kapitänin Ann-Kathrin Thoma. Neben Thoma selbst werden in der ersten Mannschaft in diesem Jahr Nina Hofmann, Fabienne Jobst, Noelle Volk sowie Michelle Fetsch in der Gruppenliga aufschlagen.

Als minimales Saisonziel gibt Thoma den Klassenerhalt aus – obwohl die Bibliserinnen die letztjährige Saison auf dem dritten Tabellenplatz abschlossen. „Es ist eben eine komplett andere Runde. Wir bekommen es wieder mit völlig neuen Teams zu tun, dazu sind bei den Viererteams ja auch Unentschieden möglich. Insgesamt ist unsere Gruppe schwer einzuschätzen“, erklärt die TCB-Kapitänin.

Mit der Vorbereitung waren die Bibliserinnen zufrieden. Auch wenn sich der April nicht unbedingt von seiner wärmsten Seite gezeigt hat, seien alle Spielerinnen fit und freuen sich auf den Saisonstart, so Thoma: „Die Vorbereitung lief sehr gut, auch wenn es öfter kalt war, haben wir viel draußen trainiert. Nun hoffen wir, dass wir gut in die Runde starten.“

Den Saisoneinstand begehet das Bibliser Gruppenliga-Quartett bei BG Dieburg (Sonntag, ab 9 Uhr).

TCB II wird zum Sechserteam

Auch das zweite Damenteam des TC Biblis hat sich personell umgestellt. Gingen die Bibliserinnen im vergangenen Jahr noch als Vierer-Mannschaft an den Start und wäre als Gruppenmeister in der Bezirksoberliga sogar aufstiegsberechtigt gewesen, wurde der Kader nun zum Sechserteam erweitert und muss in diesem Jahr in der Bezirksliga A aufschlagen.

Am ersten Spieltag reist der TCB II zur MSG Brandau/Brensbach/Lautertal, ebenfalls in der Bezirksliga A empfängt das Sextett des TC Lampertheim BW Bensheim II (beide Spiele Sonntag, ab 9 Uhr).

Außerdem empfängt das Damen-Quartett des TC Bürstadt am ersten Spieltag den TC Babenhausen, in der Bezirksliga der Viererteams steht das erste Derby dieses Jahres an, wenn die TG Bobstadt den TC Hüttenfeld empfängt (alle Spiele ab 9 Uhr). rago