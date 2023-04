Tennis-Spieler sind bereit

Hofheim. Der Tennisclub Hofheim ist für die anstehende Runde gewappnet. Bei der offiziellen Saisoneröffnung strahlte TCH-Chef Peter Bischer eine gehörige Portion Optimismus aus, wofür er auch allen Grund hatte. So wurde die Sanierung der Plätze von einer Spezialfirma aus Hockenheim rechtzeitig abgeschlossen. Durch den Einsatz von Jürgen Gugumus und dessen Helfern wurden dann auch die letzten Arbeiten an und um die fünf Tennisfelder herum beendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sieben Mannschaften stellt der TC Hofheim im Erwachsenenbereich, darunter auch wieder ein Damenteam, das in der Kreisliga A startet. Zum Favoritenkreis der Bezirksoberliga zählt Bischer die Damen 30, die Damen 40 spielen in der Kreisliga A. Das erste Herrenteam geht in der Bezirksliga A an den Start. Neu gegründet wurde eine Spielgemeinschaft mit der TG Bobstadt für die Herren 30, denen Peter Bischer eine Platzierung im vorderen Tabellendrittel der Bezirksoberliga zutraut. Das zweite Team der Herren 30 spielt in der Bezirksliga. Ambitioniert sind auch die Herren 50 des TCH, die in der Bezirksoberliga ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden wollen.

Bevor Peter Bischer das Buffet freigab und mit einem Glas Sekt auf die neue Saison angestoßen wurde, gab Christina Gugumus noch einen Überblick über den Stand der Jugendarbeit innerhalb des TCH. Erstmals schickt der Verein dank eines immensen Zulaufs in dieser Altersklasse eine U8 an den Start. In einer Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn aus Bobstadt sind eine U9 und eine U12 gemeldet. Unbesetzt bleibt die Altersklasse der U10, was sich nach den Vorstellungen der Jugendleiterin im nächsten Jahr ändern soll. Die U15 spielt als gemischtes Team, die U18 ausschließlich im männlichen Bereich. Gugumus freut sich über den Zulauf im Nachwuchsbereich. Mit den verstärkten Mannschaftsmeldungen werde allen Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit gegeben, wertvolle Wettkampfpraxis zu sammeln. „Das ist uns wichtig, damit die Kinder und Jugendlichen auch dabei bleiben“, so die Jugendleiterin in die stattliche Runde bei der Eröffnung.

Mehr zum Thema Auszeichnung Sportler in Biblis geehrt Mehr erfahren Fußball FVH-Jugend testet ihre Form Mehr erfahren

Im Wochenverlauf beginnt dann auch die Trainingsarbeit im Freien. An weiteren Höhepunkten außerhalb des Spielgeschehens nannte Peter Bischer die Teilnahme seines Vereins an der Aktion „Rund um Hofheim mit Genuss“ am Pfingstsonntag, 28. Mai. Am zweiten Juniwochenende richtet der TC Hofheim auf der Clubanlage ein LK-Turnier aus. Ein Höhepunkt verspricht dann am Samstag, 26. August, die 40-Jahr-Feier des Vereins auf der Clubanlage zu werden. fh