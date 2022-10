Fabienne Zorn liefert sich packendes Duell

Bürstadt. Die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt kommen in der Verbandsliga Süd immer besser in die Gänge. Eine Woche nach dem 6:4-Heimsieg gegen den TTC Pfungstadt setzte sich der Hessenliga-Absteiger mit 6:1 bei der TG Bornheim durch.

Laura Rosenberger/Fabienne Zorn und Laura Wunder/Sophie Kirsch ließen beim Doppelauftakt im Frankfurter Stadtteil nichts anbrennen. Das spannendste Duell des Tages lieferte sich Zorn mit Bornheims Spitzenspielerin Sarah-Lisa Angress. Die Bürstädterin holte einen 0:2-Rückstand nach Sätzen auf, unterlag dann aber mit 7:11 im fünften Satz. Dafür feierte TVB-Spitzenspielerin Rosenberger zwei Erfolge. Im hinteren Paarkreuz heimsten Kirsch und Wunder, die ihr erstes Saisonspiel bestritt, zwei Siege in drei Sätzen ein.

Aufholjagd nicht belohnt: Die Bürstädterin Fabienne Zorn. © Nix

Mit 4:2 Punkten – zum Rundenstart hatte Bürstadt mit 4:6 zu Hause gegen den TSV-Nieder-Ramstadt verloren – sortieren sich die TVB-Damen neben dem TV Eschersheim und Nieder-Ramstadt auf Platz zwei ein. Am Sonntag (14 Uhr) soll im Heimspiel gegen den TV Reinheim der dritte Sieg in Folge her. Die Reinheimerinnen stehen mit 1:5 Zählern am Tabellenende.

TVB-Damen II weiter punktlos

Bürstadts Damen II musste die dritte Niederlage im dritten Match in der Bezirksoberliga 1 hinnehmen. Bei der Reserve des SV Ober-Kainsbach verloren die Bürstädterinnen mit 3:6. Nach einem 0:4-Rückstand war die Partie schon früh vorentschieden. Die TVB-Doppel Maya Schäfer/Vanessa Heiser und Sophie Rosenberger/Stella Bechtel gingen leer aus. Zum Start der Einzelphase fing sich Bürstadts Spitzenspielerin Schäfer eine Drei-Satz-Niederlage gegen Tanja Krämer. Dazu verlor Rosenberger gegen Ober-Kainsbachs Nummer eins, Ayse Fornoff, mit 9:11 im fünften Satz.

Die Verbandsliga-Reserve des TVB zeigte aber Moral. Heiser und Bechtel brachten Bürstadts „Zweite“ auf 2:4 heran. Zudem gelang Rosenberger mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Krämer der dritte TVB-Punktgewinn. Am kommenden Wochenende sind die Bürstädterinnen spielfrei. Am 21. Oktober (20 Uhr) geht es zum TV Seeheim, der bislang noch kein Spiel absolviert hat. cpa