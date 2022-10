Maya Schäfer macht den Unterschied

Bürstadt. Bei der 4:6-Auftaktniederlage gegen den TSV Nieder-Ramstadt vor einer Woche war Maya Schäfer in der Einzelphase noch leer ausgegangen. Beim 6:4-Heimerfolg der Verbandsliga-Damen des TV Bürstadt über den TTC Eintracht Pfungstadt avancierte Schäfer aber zur Matchwinnerin. In vier und drei Sätzen stellte Bürstadts Nummer vier die Punkte zum 4:2 und zum 6:4-Endstand sicher.

„Für das Selbstvertrauen hinsichtlich der nächsten Aufgaben war das immens wichtig – und für die Mannschaft war das natürlich auch sehr gut, weil sie damit zwei Punkte geholt hat. Wir hoffen, dass bei Maya jetzt der Knoten geplatzt ist“, freute sich TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger darüber, dass Schäfer „einen richtig guten Tag“ erwischte. Auch Laura Rosenberger präsentierte sich in starker Verfassung. Nach dem Erfolg im Spitzendoppel mit Fabienne Zorn legte Bürstadts Spitzenspielerin zwei Punkte im Einzel nach. Den Zähler zum 3:1 holte Zorn auf Position zwei.

Am Samstag in Bornheim

Dass Sophie Kirsch auf Position drei und Zorn in ihrem zweiten Einzelmatch zwei Fünf-Satz-Spiele verloren gaben, machte Bürstadts Abteilungsleiter nicht als problematisch aus. „Pfungstadt ist leicht ersatzgeschwächt angetreten, das kam uns zugute. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung gehen können“, meinte Rosenberger. Am Samstag (15 Uhr) geht es für die TVB-Damen zur SG Bornheim, die bei 1:3 Punkten steht. „Dort haben unsere Damen noch nie gespielt. Aber das ist ja auch das Schöne an einer neuen Klasse, dass man auf neue Gegner trifft“, erklärte Rosenberger.

Für Bürstadts Bezirksoberliga-Damen setzte es zu Hause gegen den TSV Höchst die zweite 4:6-Niederlage der Saison. Stella Bechtel feierte auf Position drei ihre Einzelerfolge drei und vier. Je einen Zähler sammelten Sophie Rosenberger auf Position zwei und das TVB-II-Spitzendoppel Maya Schäfer/Vanessa Heiser. „Es ist schade, dass sich die Mannschaft nicht belohnt hat“, fand Frank Rosenberger. Mit dem Spiel beim SV Ober-Kainsbach II wartet am Samstag (14 Uhr) die nächste schwere Aufgabe.