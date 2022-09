Spontanes Heimspiel für den VfB Lampertheim

Ried. Ein gesperrter Rasenplatz in Schwanheim verschafft dem VfB Lampertheim am neunten Spieltag der Fußball-C-Liga kurzfristig ein Heimspiel. Der SV Schwanheim und der VfB haben ihr Heimrecht getauscht, darum steigt die Partie am Sonntag (15.30 Uhr) auf Platz 3 im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion. Um 13 Uhr empfängt Eintracht Bürstadt II den TSV Gadernheim. Der FV Biblis II trifft zu Hause auf den SV Eintracht Zwingenberg, die „Zweite“ des TV Lampertheim gastiert bei der SG Fürth/Mitlechtern II.

VfB Lamp. – Schwanheim

Nicht nur in Schwanheim ist der Naturrasen nach den jüngsten Regenfällen gesperrt. Auch im Günderoth-Stadion darf der Rasen nicht betreten werden. „Auf dem Kunstrasen haben wir auch schon gute Spiele gemacht“, sieht VfB-Sportausschusschef Philipp Ihrig für das Duell mit Schlusslicht Schwanheim „keinen großen Unterschied“. Der zuletzt spielfreie Tabellendritte aus Lampertheim will nach dem 0:3 bei Primus FSG Bensheim wieder punkten. Allerdings fällt Stürmer Aykut Tivriz, der gegen Fürth einen Syndesmosebandriss und eine Knochenschädigung erlitt, mindestens bis Jahresende aus.

Fürth/Mitl. II – TVL II

Nach zuletzt nur einem Remis aus drei Spielen will Lampertheim II gegen die SG-Reserve in die Erfolgsspur zurückfinden. „Nach dem 1:4 gegen Bürstadt, wo die zweite Halbzeit unerklärlicherweise in die Hose ging, wollen wir eine Reaktion zeigen und mindestens einen Punkt holen, um den Gegner auf Distanz zu halten“, erklärt TVL-Trainer Mirco Geschwind, der ohne Daniel Haas (Bänderriss) und Mike Bittner (Kreuzbandriss) planen muss.

Et. Bürstadt II – Gadernheim

Das 4:1 beim TVL II war ein klares Signal: Mit der Gruppenliga-Reserve von Eintracht Bürstadt, die zu Saisonbeginn viele arbeits- und urlaubsbedingte Ausfälle beklagte, ist wieder zurechnen. Für das Heimspiel gegen Gadernheim peilt die Elf von Spielertrainer Daniel Patti die Zähler fünf bis sieben an. Bürstadt II kann dabei auf Verstärkung aus der „Ersten“ hoffen.

Biblis II – Zwingenb.

Der jüngste 1:0-Erfolg gegen Schwanheim verschaffte dem Tabellen-14. Zwingenberg etwas Luft im Tabellenkeller. Nach einem 1:0 gegen Aufsteiger SG Reichenbach II am ersten Spieltag hatte der SVE fünf Niederlagen in Folge kassiert. Der FV Biblis II, der den Zwingenbergern in der vergangenen Saison im Abstiegskampf gegenüberstand, kommt von einem 0:3 bei Olympia Lorsch II. Mit zehn Punkten und 23:23 Toren steht das Team von Spielertrainer Lukas Berg aber grundsolide da. cpa