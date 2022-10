Er fliegt, spielt und siegt

Lampertheim. Auch dank seines WM-Rückkehrers Martin Buch Andersen durfte der Tischtennis-Club (TTC) Lampertheim den ersten Saisonsieg in der 3. Bundesliga Nord bejubeln. Zwei Einzelpunkte trug der dänische Nationalspieler zum 6:3-Heimerfolg der Spargelstädter gegen den TSV Schwarzenbek bei.

„Martin war nach den Reisestrapazen platt, hat sich aber durchgebissen. Dass sie Spiele gewinnen können, auch wenn die Vorzeichen nicht so gut stehen, zeichnet richtig gute Spieler aus“, lobte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend den 21-Jährigen für seinen Einsatz. Nach einem Zwischenstopp in Dubai war Andersen erst am Samstagmittag von der Mannschafts-WM in Chengdu zurückgekehrt. In China war er am Freitagmorgen (Ortszeit) losgeflogen. Schon wenige Stunden nach seiner Landung in Frankfurt trainierte Andersen mit dem TTC-Team. Für Dänemarks Männerteam war die WM nach der Vorrunde beendet.

Auf Andersens Rückkehr wollte van gen Hassend den ersten Saisonerfolg der Lampertheimer Herren allerdings nicht reduziert wissen. „Das war eine top Mannschaftsleistung von uns. Jeder Spieler hat einen Punkt beigetragen. Das macht diesen Heimauftakt umso schöner“, fand der TTC-Vorsitzende, gab jedoch zu bedenken: „Wir hätten auch 3:6 verlieren können. Das Spiel war total ausgeglichen, es gab viele knappe Spiele und tolle Ballwechsel. Die Zuschauer sind total begeistert aus der Halle gegangen. Dazu hat auch ein wirklich guter Gegner seinen Teil beigetragen.“

Neben Andersen, der die Schwarzenbeker Moritz Spreckelsen und Maximilian Dierks jeweils in fünf Sätzen besiegte, war vor allem Tomas Mikutis auf Position zwei ein Matchwinner.

In seinem zweiten Einzel lag Mikutis gegen Adrian Dugiel schon mit 0:2 nach Sätzen und mit 2:7 im dritten Satz zurück. Dann legte der Litauer vor 65 Zuschauern in der Sedanhalle eine 9:1-Punkteserie hin. „Dieses Spiel war eigentlich schon verloren. Plötzlich war die Atmosphäre wieder da“, stellte van gen Hassend fest. Unter dem Jubel der TTC-Anhänger entschied Mikutis das Duell der Abwehrspieler wenig später für sich – und es stand 5:3 statt 4:4.

Im Doppelauftakt hatten Alfredas Udra/Miguel Nunez in vier Sätzen gegen Dugiel/Moritz Spreckelsen gepunktet. Mikutis/Andersen mussten sich Frederik Spreckelsen/Dierks mit 1:3 geschlagen geben. TTC-Spitzenmann Udra, der Dugiel mit 3:1 besiegte, und Nunez, der auf Position vier mit 3:0 gegen Dierks gewann, bescherten den Südhessen eine 4:2-Führung zum Ende des ersten Einzeldurchgangs. Der spanische Neuzugang Nunez, der wie Andersen für das hintere Paarkreuz geholt wurde, lag auch in seinem zweiten Match schon auf Siegkurs.

„In dieser Besetzung hätten wir in Buschhausen niemals verloren“, war sich van gen Hassend sicher. Bei der 3:6-Auftaktniederlage in Buschhausen waren die TTC-Herren ohne Andersen angetreten. „Dieser Sieg bedeutet für uns Motivation vor den schweren Auswärtsspielen, die jetzt kommen“, betonte van gen Hassend. Am 29. Oktober geht es für Lampertheims Herrenteam zu Vorjahresmeister Union Velbert I. Einen Tag später gastiert der TTC bei Union Velbert II. Das nächste Heimspiel steht am 6. November gegen den SVH Kassel an. cpa