Eintracht Bürstadt will Punkt vergolden

Bürstadt. Nach dem 2:2 gegen Aufsteiger Rot-Weiß Walldorf ist die FSG Riedrode am zweiten Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt spielfrei. Eigentlich hätten die Riedroder gegen den VfB Ginsheim II gespielt, doch der Verbandsliga-Absteiger zog zwei Wochen vor Saisonstart zurück.

Für die Bürstädter Eintracht geht es am Sonntag (15.30 Uhr) plangemäß weiter. Die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund trifft zu Hause auf den SV Nauheim. Die Eintracht begann ihre Runde mit einem 2:2 beim SV 07 Geinsheim. Für die Sigmund-Elf ist das ein zufriedenstellendes Ergebnis, bedenkt man, dass die Bürstädter im Mai noch eine 1:8-Packung in Geinsheim bezogen hatten. „Das war kein Vergleich zu damals“, hält der Trainer fest: „Wie wir auf dem großen Rasenplatz in Geinsheim aufgetreten sind, macht Mut. Es war klar, dass es dort nicht darum gehen würde, gefällig zu spielen, sondern darum, die zweiten Bälle zu gewinnen.“

Gegen Nauheim wieder im Eintracht-Kader: Bürstadts Trainer Benjamin Sigmund hält große Stücke auf Rojhat Akcan, der vom VfR gewechselt ist. © Berno Nix

Gegen Nauheim fing sich die Eintracht in der vergangenen Spielzeit zwei empfindliche Niederlagen ein. Das Hinspiel im November verlor die Sigmund-Elf trotz über einstündiger Überzahl mit 2:4. Im April setzte sich der SVN mit einem 3:1-Erfolg in Bürstadt entscheidend von den Grün-Weißen im Abstiegskampf ab.

Das soll in diesem Jahr anders laufen. „Wenn wir an unsere Leistung in Geinsheim anknüpfen, ist ein Dreier drin. Dann hätten wir vier Punkte aus zwei Spielen. Das hatten wir noch nie“, würde Coach Sigmund nur allzu gerne den besten Saisonstart der Eintracht im fünften Gruppenliga-Jahr auf den Weg bringen.

Den Kontrahenten will Sigmund nicht unterschätzen – auch wenn mit Fabio De Leo Nauheims langjähriger Torgarant zu Ligakonkurrent VfR Groß-Gerau gewechselt ist. „De Leo war sicher ein Unterschiedsspieler. In meinen Augen ist Norman Harth aber nicht schlechter. Nauheim hatte immer zwei gute Spitzen und ich gehe davon aus, dass sie mit einem gruppenligatauglichen Kader bei uns antreten werden“, glaubt der Übungsleiter der Eintracht.

Auf dem heimischen Kunstrasen erwartet Sigmund eine ganz andere Partie als in Geinsheim. „Vielleicht ist es ein Vorteil für uns, dass wir schon ein Ligaspiel absolviert haben, während Nauheim am Sonntag spielfrei war. Ganz sicher ist es ein Vorteil, dass wir zu Hause spielen. Wir wollen unser Spiel durchziehen“, kündigt der 43-Jährige an: „Ich denke, dass sie uns zunächst den Ball überlassen werden. Wichtig wird sein, dass wir die Spielkontrolle und die Nerven bewahren. Das kann ein Spiel werden, das erst in der letzten Viertelstunde entschieden wird.“

Personell muss die Eintracht weiter Abstriche machen. Im Vergleich zur Vorwoche fallen vier Urlauber weg. Dafür stoßen Stürmer Vitali Becker und Rojhat Akcan wieder dazu. „Rojhat hat in der Vorbereitung gezeigt, was er kann“, freut sich Sigmund auf das Ligadebüt des „Sechsers“, der von Kreisoberliga-Absteiger VfR Bürstadt zum Stadtnachbarn wechselte.