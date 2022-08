Konträre Perspektiven

Geinsheim. Mit einer Punkteteilung ist die Bürstädter Eintracht in ihre fünfte Gruppenliga-Saison gestartet. Beim SV 07 Geinsheim kam die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund am Sonntag zu einem 2:2 (0:0)-Unentschieden. „Wenn man nur den Ausgleich kurz vor Schluss sieht, ist das für uns ein Punktverlust. Wenn man aber das ganze Spiel betrachtet, geht der Punkt für beide Mannschaften in Ordnung“, sagte Sigmund, der aufgrund des Ausfalls von Rojhat Akcan im defensiven Mittelfeld der Bürstädter einsprang.

Geinsheims Trainer Florian Auer sah die spielerischen Vorteile bei seinem Team. „In den ersten 20 Minuten war Bürstadt nach vorne aktiv. Nach der Trinkpause waren wir klar spielbestimmend und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Wir hatten auch zwei, drei Riesenchancen, die auf der Linie geklärt wurden. Wenn du aber erst in der 88. Minute das 2:2 machst, musst du mit dem Punkt leben können“, meinte Auer.

Das sah Sigmund anders: „Wir waren kompakt, wir waren griffig und haben wenig zugelassen. In der ersten Halbzeit war es ein müder Sommerkick ohne nennenswerte Chancen“, holte der Eintracht-Coach aus: „Wenn wir heute mit leeren Händen heimgefahren wären, wäre das völlig unverdient gewesen. Zumal es nach drei Minuten eigentlich eine knallrote Karte gegen Geinsheim hätte geben müssen, als Hüseyin Tutay bei einem Konter von den Beinen geholt wurde.“

Vor 120 Zuschauern fielen die Tore auf dem Geinsheimer Naturrasen erst in Hälfte zwei. In der 50. Minute tauchte Leon Münch nach einem Abwehrfehler der Hausherren frei vor SVG-Schlussmann Tim Kistner auf und erzielte das 1:0 für Bürstadt. Kurz nach dem 1:1 durch Deniz Celik (67.) sah der Geinsheimer Dominik Baumgärtner innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb und damit Gelb-Rot (69.).

In Überzahl wirkte Geinsheim zunächst präsenter, das 2:1 durch Yunus Güder spielte die Eintracht dann jedoch sauber heraus (79.). Kurz vor Schluss schlug Geinsheims Celik nach einer Standardsituation erneut zu – 2:2 (88.). cpa