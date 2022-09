Einige Personalsorgen

Biblis. Die Handballer der TG Biblis starten am Sonntag um 18 Uhr mit einem Heimspiel in der Pfaffenau-Sporthalle in die neue Saison der Bezirksliga A. Als Gast kommt die TG Eberstadt ins Ried. Die Vorbereitung für das Auftaktspiel lief alles andere als rund. Neben den Langzeitverletzten Schmitzer, Gansmann und Retemal muss TGB-Coach Sascha Schnöller noch auf weitere Leistungsträger verzichten. Nathmann ist im letzten Test umgeknickt, Lars Dotzauer und Mischa Schweickert sind beide erkrankt, so dass drei potenzielle Akteure der Startformation fehlen. „Das ganze Jammern hilft nichts, diejenigen, die da sind, müssen und werden liefern“, gibt sich Schnöller kämpferisch. fh

