Eine Frage der Kondition

Biblis. Mit 34:33 (19:18) haben die A-Liga-Handballer der TG Biblis knapp bei der HSG Langen II die Oberhand behalten. Es war von Anfang an das erwartet schwere Spiel bei der heimstarken Landesligareserve in Langen. Die Gastgeber drückten von Beginn an sehr aufs Tempo und kamen immer wieder durch ihre zweite Welle oder schnelles Anspiel zu einfachen Toren. „Wir brauchten zehn Minuten, bis wir uns an das hohe Tempo gewöhnt hatten“ sagte TGB-Trainer Sascha Schnöller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zum 10:10 in der 16. Minute rannte seine Mannschaft einem Rückstand hinterher, dann konnte sich die TGB auch aufgrund zweier Zeitstrafen gegen Langen in eigener Überzahl auf 10:14 absetzen. Die Gastgeber blieben davon unbeeindruckt und kamen mit einer starken Leistung wieder auf 14:14 herankam. Mit 19:18 für Langen ging es dann in die Pause.

Bis zur 45. Minute konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Dann gelang es der Schnöller-Sieben, eine Zwei-Tore-Führung zu erspielen, die beim 30:30 wieder dahin war. „Es war am Ende eine Frage des Willens und der Kondition“, freute sich Schnöller über die starke Schlussphase. Langen ging zwar in Führung, doch die TGB traf dreimal in Folge zum 33:31. Langen schaffte erneut den Ausgleich. Der elffachen Torschützen Philipp Reis fing dann einen Ball in der Abwehr heraus und netzte eine Minute vor dem Ende zum 34:33 ein. Langen hatte dann noch einen Angriff, den die TGB gut verteidigte. Das Rückraumtrio David Winkler, Reis und Felix Schmitzer erzielte zusammen 30 Tore und zeigte erneut, warum es als das beste Rückraumtrio der A-Liga gilt.

Mehr zum Thema Handball Biblis bringt Sieg über Zeit Mehr erfahren Handball Mehr Aggressivität Mehr erfahren Handball-Bezirksliga Biblis/Gernsheim kratzt an der 50-Tore-Marke Mehr erfahren

TGB-Tore: Reis 11/4, Felix Schmitzer 6, Winkler 13/2, Waschitzka 2, Peter Schmitzer 1, Neumann 1. fh