Biblis. Vor der anstehenden Osterpause haben die A-Liga-Handballer der TG Biblis noch eine knifflige Aufgabe zu lösen. Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Mannen von Trainer Sascha Schnöller bei der HSG Langen II.

Die Gastgeber verfügen über eine körperlich robuste Mannschaft, die in der Abwehr oft an die Grenzen des erlaubten geht. „Das wird ein sehr hartes Spiel, in dem wir nie aufgeben dürfen und unsererseits in der Abwehr auch wieder mehr Aggressivität an den Tag legen müssen als zuletzt“, lautet die Vorgabe von Schnöller. Dazu fordert der TGB-Trainer noch ein, mehr das Umschaltspiel zu forcieren, um nicht so oft in den Positionsangriff zu kommen.

Gefährlich aufseiten der Gastgeber ist vor allem Simon Büttner, die Nummer drei der aktuellen Torschützenliste. „Er hat im Moment einen guten Lauf“, hat Schnöller gehörigen Respekt vor dem Langener Torjäger, weiß aber auch um die Stärken seiner Defensive, die viel körperliche Präsenz entgegenzusetzen hat.

Ziel sind daher zwei Zähler mit ins Ried zurückzubringen, um den sechsten Tabellenplatz zu festigen. Personell sieht es wieder gut aus, denn bis auf Michael Gansmann und Peter Schmitzer sind wohl alle Akteure mit dabei. fh