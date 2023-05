Ein Auftakt zum Vergessen

Ried. Für die Herrenteams aus dem Ried ist der Auftakt in die neue Saison gründlich daneben gegangen. In der Bezirksoberliga verloren sowohl die TG Bobstadt als auch der TC Lampertheim. In der Bezirksliga unterlagen beide Bibliser Teams, während der TC Hofheim spielfrei blieb.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TV Groß-Umstadt – TG Bobstadt 6:0

„Von unserem Saisonauftakt sind wir total enttäuscht, denn eigentlich haben wir uns mehr erhofft. Insgesamt waren wir zu schwach und konnten mit Groß-Umstadt nicht mithalten. Es hat uns an allem gefehlt, so kam dann dieses deutliche Ergebnis zustande“, haderte Mika Willwohl nach der Auswärtsniederlage zum Rundenbeginn.

Schon in den Einzeln war Groß-Umstadt deutlich überlegen. Lediglich Samuel Hofmann-Cruz hielt nach Kräften mit, am Ende musste aber auch er sein Spiel nach 6:10 im Champions-Tiebreak abgeben. Auch in den Doppeln hatte der Bobstädter Vierer keine Chance. Beide Spiele gingen in je zwei Sätzen an den TV.

TC Rüsselsh. – TC Lampertheim 6:3

Mehr zum Thema Tennis Gelungener Saisonauftakt für TC Biblis Mehr erfahren Tennis „Frohen Mutes in die neue Saison“ Mehr erfahren

Auch der Bezirksoberliga-Sechser des TC Lampertheim ist mit einer Niederlage in die neue Runde gestartet. In Rüsselsheim verloren die Spargelstädter mit 3:6. In den Einzelspielen setzte sich Marvin Gudowius durch gewonnenem Champions-Tiebreak durch, danach sicherte Tim Baumann nach zwei Sätzen den zweiten Einzelpunkt für den TCL. Auch im Doppel spielte Baumann erfolgreich. Im Duo mit Finn Raddatz sicherte Baumann den Sieg in zwei Sätzen, konnte die Gesamtniederlage aber nicht verhindern, da die beiden anderen Doppelspiele verlorengingen.

TC Biblis – TC Heppenheim II 2:7

Zum Auftakt in die neue Bezirksliga-Runde musste das Sechserteam des TC Biblis eine Heimniederlage einstecken. Schon in den Einzeln waren die Gurkenstädter chancenlos. Marco Sauder, Nico Weiser, Julian Handbauer, Max Schneider und Tim Röder verloren ihre Partien in je zwei Sätzen. Lediglich Patrick Kitzing auf der sechsten Position konnte mithalten und besiegte seinen Gegner souverän mit 6:1 und 6:1. Auch im Doppel lief es für Kitzing erfolgreich. Zusammen mit Tim Röder sicherte er sich nach einem sehenswerten Zwei-Satz-Sieg zumindest einen Doppelpunkt.

TSV Pfungstadt II – TC Biblis II 4:2

Auch der Bezirksliga-Vierer des TC Biblis kassierte zum Auftakt in die neue Medenrunde eine Niederlage. In Pfungstadt unterlagen die Gurkenstädter nach enorm spannenden Spielen mit 2:4. In den Einzeln waren die Bibliser den Pfungstädtern ebenbürtig, letztlich fehlte es aber am letzten Quäntchen Glück. Genglin Michael Rüstemeier unterlag erst nach einem 9:11 im Champions-Tiebreak, an der zweiten Position scheiterte Niklas Bednorz nach einem 6:10 ebenfalls im Champions-Tiebreak. Auch Fabian Menzel an der vierten Position musste über die volle Distanz gehen, doch letztlich zog auch er nach einem 5:10 im Champions-Tiebreak den Kürzeren.

Ärgerlich: Im ersten Doppel scheiterte das Bibliser Duo Rüstemeier/Merkt knapp. Nach langem Kampf unterlagen die TCB-II-Spieler ihren Gegnern mit 7:10 im Champions-Tiebreak. rago