Gelungener Saisonauftakt für TC Biblis

Ried. Das Damen-Gruppenliga Team des TC Biblis ist mit einem Auswärtssieg in die neue Medenrunde gestartet. Mit 5:1 siegte das Quartett aus der Gurkenstadt bei BG Dieburg. In der Bezirksliga der Vierer-Teams siegte die TG Bobstadt mit 5:1 im Derby gegen den TC Hüttenfeld. Niederlagen mussten dagegen der TC Bürstadt, der TC Lampertheim und der TC Biblis II einstecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

BG Dieburg – TC Biblis 1:5

„Unser Start in die neue Saison ist genau so gelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Unser Ziel war, erfolgreich in die Runde zu gehen und das ist uns gelungen“, freute sich Ann-Kathrin Thoma. Doch auch wenn die Bibliserinnen nach dem 5:1-Sieg Tabellenzweiter in der Gruppenliga sind, will Thoma sich noch nicht in die Favoritenrolle drängen lassen: „Nach nur einem Spiel kann man noch nicht sagen, was dieser Sieg für eine Aussagekraft hat. Dazu müssten wir auch die anderen Teams sehen.“

In den Einzeln setzte sich Ann-Kathrin Thoma mit einem glatten Sieg durch. An der zweiten Position gewann Noelle Volk nach einem 10:5-Sieg im Champions-Tiebreak. Auch Michelle Fetsch brachte ihr Einzel durch, lediglich Fabienne Jobst musste ihres nach zwei Sätzen abgeben. In den Doppeln hatte das Dieburger Quartett keine Chance. Thoma und Fetsch siegten mit 6:0 und 6:1, im zweiten Spiel gewannen Nina Hofmann mit Jobst ebenfalls deutlich in zwei Sätzen.

TC Bürstadt – TC Babenhausen 1:5

Das Quartett des TC Bürstadt musste zum Start der Bezirksoberliga eine Niederlage einstecken. Auf der ersten Position unterlag Svenja Halkenhäuser im Champions-Tiebreak mit 7:10. Im zweiten Spiel setzte sich Sarah Faller mit 7:6 und 6:4 durch. Allerdings blieb Fallers Sieg der einzige. Danach unterlagen sowohl Leah Butz als auch Tanja Rhein ihre Spiele in je zwei Sätzen. Auch in den Doppeln setzen sich die Gäste durch.

TG Bobstadt – TC Hüttenfeld 5:1

Dem Vierer der TG Bobstadt ist zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison ein Derbysieg gelungen. Gegen den TC Hüttenfeld hieß es am Ende 5:1, was vorerst für die Tabellenführung reichte. In den Einzeln gewannen Fabienne Hüter, Alexandra Landgraf und Julia Klug. Für die Hüttenfelderinnen verhinderte Anna Hermann mit ihrem Sieg gegen Lorraine Brenner die glatte Niederlage.

MSG Bra/Bre/Lau – TC Biblis II 7:2

Die zweite Garnitur des TC Biblis ist mit einer Auswärtsniederlage in die neue Bezirksliga-Runde gestartet. In den Einzeln unterlagen Franziska Gabriel, Milena Lüttich, Anika Feldmann und Daniela Gamero jeweils im Champions-Tiebreak. In den Doppeln setzten sich Gabriel und Lüttich sowie Feldmann mit Martina Beirich erfolgreich durch, konnten die Gesamtniederlage aber nicht mehr abwenden.

TC Lampertheim – BW Bensh. II 2:7

Im zweiten Bezirksligaspiel der Sechserteams musste der TC Lampertheim eine Niederlage hinnehmen. Die glatte Niederlage verhinderten lediglich die Einzelsiege von Elisabeth Grace Hermann und Alisija Hercegovac. rago