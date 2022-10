Eckhardt ebnet den Weg

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße spielt der FC Alemannia Groß-Rohrheim nach dem 2:1 über den VfL Birkenau weiterhin im Konzert der Großen mit. Abstiegssorgen kennt man nicht nur bei der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim (0:4 bei der SSG Einhausen), sondern inzwischen auch beim FV Biblis, der bei der SG Odin Wald-Michelbach mit 1:8 unterlag.

FC Alemannia – VfL Birkenau 2:1

Den Grundstein für den Groß-Rohrheimer Heimsieg legte einmal mehr FCA-Kapitän Marcel Eckhardt. Als Fezan Malik in der zehnten Minute schön in die Schnittstelle spielte, gelang es Eckhardt, Birkenaus Torwart Nico Kahlenberg zum 1:0 zu überwinden. Die prompte Antwort der Gäste blieb allerdings nicht aus und schon in der 17. Minute verwandelte Birkenaus Florian Frölich einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:1. Aber auch der FC hat gute Freistoßschützen in seiner Mannschaft. Beispielsweise Fezan Malik, der in der 52. Minute aus 17 Metern Torentfernung zum 2:1 traf. Dass die Begegnung nach diesem erneuten Führungstreffer noch lange nicht entschieden war, lag auch daran, dass Nico Kahlenberg in der 68. Minute einen Foulelfmeter von Georg Eckhardt hielt. Dies war aber nicht der einzige Punkt, den Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes im Spiel seiner Mannschaft bemängelte: „Wir haben im Mittelfeld selten einen ruhigen Ball gespielt und manchmal viel zu heftig agiert.“

SG Odin – FV Biblis 8:1

Bereits nach 21 Minuten stand der Wald-Michelbacher Sieg so gut wie fest, denn FVB-Torhüter Felix Heiligenthal musste bei Schüssen von Gero Lammer (7.), Peter Gölz (13.) und David Schmidt (21.) hinter sich greifen. Dabei hätten es die Odenwälder bis zur Pause eigentlich belassen können, doch weitere Treffer von Gero Lammer (25., 44) und David Schmidt (38.) zeigten auf, dass die Bibliser letztlich ohne Chance waren. Doch immerhin blieb ihnen der Ehrentreffer nicht verweht. Dieser fiel in der 67. Minute, als André Bandieramonte nach einer missglückten Wald-Michelbacher Abwehrreaktion ins rechte Eck zum 6:1 traf. Doch nun waren die Gastgeber wieder an der Reihe und schraubten durch Lucas Wernet (74.) und David Schmidt (84.) das Ergebnis auf 8:1 hoch.

Einhausen – Azzurri/Olympia 4:0

„Lampertheim hat uns in der Anfangsphase einiges abverlangt und imponierte mit guten Spielzügen“, lobte Einhausens Spielausschussmitglied Stefan Ringel das Spiel des Gegners.

Dennoch markierte die SSG Einhausen in dieser Anfangsphase schon das 1:0. Und dies mit dem schönsten Treffer des Tages, denn kurz nach der Mittellinie nahm Sebastian Steinmann den Ball auf, dribbelte schön vor das Lampertheimer Tor, ehe er mit einem Schuss aus 14 Metern ins rechte Eck traf.

Als die SSG Einhausen besser im Spiel war, tat sie sich auch mit dem Toreschießen leichter und noch vor dem Wechsel gelang Enrico Claus das 2:0.

Auch in der zweiten Halbzeit musste Lampertheims Torwart Ilker Terl noch zweimal hinter sich greifen. Er war bei Max Gebhardts 3:0 in der 65. Minute ebenso machtlos wie bei Sebastian Steinmanns 4:0 knapp 20 Minuten später. hias