Drei Derbys im Pokal

Ried. Kreisfußballwart Reiner Held ( Bürstadt) hat in Auerbach an der Seite von TSV-Abteilungsleiter Bernd Lützkendorf und TSV-Jugendleiter Michael Brunner die dritte Runde im Bitburger Kreispokal ausgelost. Das Achtelfinale soll, so der Wunsch Helds, noch in diesem Jahr ausgetragen werden, möglichst im Zeitraum 19. Oktober bis 3. November. Das Trio zog unter anderem mit den Partien Alemannia Groß-Rohrheim – FV Biblis, FSG Bensheim – FC 07 Bensheim und SV Fürth – FC Fürth drei Derbys. Die weiteren Partien lauten: TV Lampertheim – VfR Fehlheim, SG Odin Wald-Michelbach – SSG Einhausen, TSV Weiher – SG Reichenbach, Olympia Lorsch – Eintracht W.-Michelbach sowie TSV Aschbach – FSG Riedrode. all

