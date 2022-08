Biblis will den ersten Sieg

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße trägt der FC Alemannia Groß-Rohrheim sein Heimspiel gegen die SSG Einhausen bereits am Samstag aus. Der Grund ist naheliegend: In Rohrheim ist Kerwe. Einer feucht-fröhlichen Feier steht damit nichts mehr im Wege. Dabei ist es aber nicht so, dass ein Heimsieg zur Kerwe garantiert ist. Nach dem Wiederaufstieg in die Kreisoberliga Bergstraße im Jahr 2015 mussten die Alemannen auch schon so manche Niederlage zur Kirchweih verkraften. Doch immerhin legten die beiden Siege am 22. August 2015 (3:1 über den VfL Birkenau) und auch am 18. August 2018 5:2 gegen den VfR Bürstadt) den Grundstein, um es am Samstagabend – und auch am Sonntag – krachen zu lassen.

Gegen einen Kerwesieg hätte Alemannia-Vorsitzender Klaus Anthes naturgemäß nichts einzuwenden. Doch, wenn der Tabellenführer SSG Einhausen kommt, können die Blau-Weißen auch mit einem Unentschieden das Spielfeld stolzen Hauptes verlassen. Zwar war schon vor dem Saisonstart klar, dass es Einhausen mit jedem Gegner aufnehmen kann, doch eine solche Dominanz in den ersten beiden Partien wurde der Elf des Bürstädters Thomas Süß kaum zugetraut. Die SSG fegte nicht nur Aufsteiger SV Lörzenbach mit 4:1 von dessen Platz, sondern setzte auch mit einem 5:0 über die Spielvereinigung Fürth ein deutliches Ausrufezeichen.

Davon konnte der FV Biblis am vergangenen Spieltag nur träumen. Die Mannschaft von Spielertrainer Torsten Schnitzer bezog bei Eintracht Wald-Michelbach II eine deftige 1:5-Niederlage. „Wir haben eine Stunde lang gut mitgehalten, doch bei den Gegentoren zu viele individuelle Fehler gemacht“, bringt es Schnitzer auf den Punkt. Außerdem sah er seine Mannschaft nicht unbedingt von Glücksgöttin Fortuna begünstigt: „Wir hätten zur Pause auch führen können.“ Nun wollen die Bibliser am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den TV Lampertheim verlorenes Terrain zurückerobern. „Mit dem 3:1-Sieg über die SG Wald-Michelbach hat der TV Lampertheim ein respektables Ergebnis erzielt. Wir müssen alles abrufen, um endlich den ersten Dreier zu erzielen“, betont Schnitzer.

Osswald fällt weiterhin aus

Immerhin kann er wieder so manchen Urlauber einsetzen, auf den er die ersten beiden Spiele verzichten musste. Danny Osswald wird wegen seinem gebrochenen Fußzehen allerdings weiterhin ausfallen. Dabei wäre Osswald gegen seinen alten Verein TV Lampertheim sicherlich besonders motiviert gewesen, gehörte er doch der Lampertheimer Mannschaft an, die 2010 den Aufstieg in die Gruppenliga packte.

Beim TVL wiederum spielt mit Lucas Bähr ein Akteur, der in der vergangenen Saison noch das Trikot des FV Biblis trug und der gegen Wald-Michelbach nahezu über die komplette Spieldauer zum Einsatz kam. „Auch wenn unser kommender Gegner erst einen Punkt geholt hat, dürfen wir sein spielerisches Potenzial nicht unterschätzen“, rechnet Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt mit einer schweren Auswärtsaufgabe in Biblis, die es allein schon deswegen in sich hat, da Lampertheims Trainer Karl-Heinz Göbel sieben Verletzte und zwei Urlauber fehlen.

Bereits am Donnerstagabend trug die SG Azzurri/Olympia Lampertheim ihr Auswärtsspiel beim SV Unter-Flockenbach II aus. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. hias