Biblis II 0:3 – „Um ein Tor zu hoch“

Ried. Die zweite Mannschaft des FV Biblis hat den Sprung unter die Top fünf der Fußball-C-Liga verpasst. Im Duell der Kreisoberliga-Reserven kassierte die Elf von Spielertrainer Lukas Berg eine 0:3 (0:2)-Niederlage bei der „Zweiten“ des SC Olympia Lorsch, die vor dem achten Spieltag gleichauf mit den Biblisern war.

Für die vom Bürstädter Tobias Freund trainierten Lorscher, die jetzt 13 Punkte vorweisen, ging es mit dem Heimsieg gegen Biblis II hoch auf Rang fünf. Die FVB-Reserve, die mit zehn Punkten weiter auf einem einstelligen Tabellenplatz steht, verdiente sich immerhin ein dickes Lob von Olympia-Stadionsprecher Gerhard Henkes. „Die Gäste haben gut mitgespielt und waren sicher keine drei Tore schlechter als wir. Der Sieg für uns geht in Ordnung, aber das Ergebnis ist um ein Tor zu hoch ausgefallen“, fasste Henkes nach dem Abpfiff zusammen.

Waldhof lädt VfB Lampertheim ein

Lorschs Stadionsprecher sah darüber hinaus „ein kampfbetontes, aber immer faires und vor allem temporeiches Spiel, das für die C-Klasse schon sehr ansehnlich war“, wie er betonte: „Sagen wir es so: Hüben wie drüben haben sich beide Mannschaften Chancen herausgespielt. Wir haben unsere Chancen genutzt, während die Bibliser darin nicht so erfolgreich waren.“

Für die spielerischen Glanzpunkte sorgte daher ausschließlich Olympia Lorsch II. In der 14. Minute erzielte Mark Servatius die 1:0-Führung für die Klosterstädter. In Minute 37 erhöhte Adrian Schlagloth auf 2:0 für Lorsch II. Nach der Pause schnürte Servatius einen Doppelpack. Mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand war alles klar (68.).

Der VfB Lampertheim, der mit 18 Punkten weiter Platz drei belegt, war am Sonntag spielfrei. Ihr freies Wochenende nutzten die Grün-Weißen für ein Schmankerl: Am Freitag trainierte der VfB am Mannheimer Alsenweg, der Heimat von Drittligist SV Waldhof. „Wir haben ja einen sehr starken und großen Kader und haben überlegt, wie wir den Jungs was zurückgeben können – auch für ihre Leistung in den letzten Wochen. Also haben wir angefragt und wurden eingeladen“, erklärte VfB-Sportausschusschef Philipp Ihrig. cpa