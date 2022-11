Adventsgeschenke bleiben aus

Ried. Während der VfR Bürstadt im letzten Punktspiel des Jahres in der Kreisliga A gegen den TSV Aschbach eine 2:4-Heimniederlage kassierte, bleibt die SG Nordheim/Wattenheim nach einer 1:6-Auswärtsniederlage gegen den SV/BSC Mörlenbach A-Liga-Schlusslicht. Die Mörlenbacher hingegen überwintern nach dem Sieg als Spitzenreiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV/BSC Mörlenbach – SG NoWa 6:1

Das Tabellenschlusslicht der Kreisliga A hat eine Adventsüberraschung deutlich verpasst. Beim SV/BSC Mörlenbach unterlagen die ersatzgeschwächten Nordheim/Wattenheimer mit 1:6 (0:2). „Der Mörlenbacher Sieg war zwar verdient, ist aber um zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen. Das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den tatsächlichen Spielverlauf wieder.“, resümierte SG NoWa-Coach Jens Stark nach dem Abpfiff.

SG-NoWa-Trainer Jens Stark ärgerte sich über „unnötige Gegentore“. © Berno Nix

Die Sportgemeinde geriet in Mörlenbach früh in Rückstand. Einen von Kevin Metz verursachten Foulelfmeter verwandelte David Knapp sicher (3.). Danach verwertete Ervin Bake eine Flanke zum 2:0-Halbzeitstand (29.). „Beide Tore waren eigentlich unnötig. Beim 1:0 hätte man nicht so hart einsteigen müssen und beim zweiten Tor waren wir nicht eng genug bei den Gegenspielern“, ärgerte sich Stark.

Mehr zum Thema Fußball-A-Liga Keine guten Aussichten vor dem letzten Spiel des Jahres Mehr erfahren Fußball-A-Liga Zwei restlos bediente Trainer Mehr erfahren Fußball-A-Liga Stark sieht sein Team in der Pflicht Mehr erfahren

In der zweiten Halbzeit erzielte Jens Rettig zunächst den Anschlusstreffer, indem er aus 18 Metern eine Flanke von Austen Bedford verwertete (60.). Kurz darauf fiel aber die Entscheidung: Ervin Beka umkurvte mit einem Sololauf von der Miteillinie die gesamte SG-Abwehr und schob zum 3:1 ein (65.). Anschließend sorgten Dominik Kiessler (73.), Endrit Beka (Foulelfmeter, 90.) und Oliver Alter (90.+2) für den 6:1-Endstand. Durch den Heimsieg schoben sich die Mörlenbacher an der spielfreien SG Reichenbach vorbei auf den ersten Tabellenplatz. Die SG NoWa muss mit der Roten Laterne vorlieb nehmen.

VfR Bürstadt – TSV Aschbach 2:4

Mit der dritten Niederlage in Folge gehen die Bürstädter in die dreimonatige Winterpause. Mit 2:4 (1:2) unterlag der VfR gegen den TSV Aschbach und verbleibt somit auf dem zwölften Tabellenplatz. „Manchmal muss man im Fußball Niederlagen hinnehmen. Nach diesem Spiel fällt mir das aber deutlich leichter, als noch in der vergangenen Woche. Auch wenn die Aschbacher verdient gewonnen haben, hat unsere ersatzgeschwächte Mannschaft eine couragierte Leistung abgeliefert. Dafür muss ich den Jungs ein Kompliment machen. Auf so eine Leistung können wir im neuen Jahr aufbauen“, sagte Bürstadts Trainer David Vorreiter.

Die Aschbacher gingen durch Tizian Tomczyk in Führung (11.). Danach erhöhte Dylan Bräse „aus einer klaren Abseitsposition heraus“ (Vorreiter) auf 2:0 (39.). Kurz vor der Pause hielt Artur Betke den VfR mit seinem Anschlusstreffer im Spiel (44.). In der zweiten Halbzeit erzielte Bräse seinen zweiten Treffer (53.). Anschließend sorgte ein Tor von Rober Jarosch für die Entscheidung (65.). Für den Schlusspunkt sorgten aber die Bürstädter, als Ahmet Tubay zum 2:4-Endstand einschob (82.). rago