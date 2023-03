1:2-Niederlage: TVL verpasst Belohnung

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga wird die die Situation für den FV Biblis nach der 0:4-Niederlage bei der SSG Einhausen immer bedrohlicher. Doch auch keinem der Bibliser Konkurrenten gelang ein Sieg. Während die Begegnung der beiden unmittelbaren Abstiegskonkurrenten SG Azzurri/ Olympia Lampertheim gegen die KSG Mitlechtern 3:3 endete, unterlag der SV Lörzenbach Alemannia Groß-Rohrheim mit 1:2.

SSG Einhausen – FV Biblis 4:0

Für klare Verhältnisse sorgte die SSG Einhausen im Derby. Sehr zum Leidwesen des Bibliser Torhüters Constantin Morweiser, der den aufgrund eines Nasenbeinbruchs ausgefallenen Stammtorhüter Felix Heiligenthal vertrat. „Bei den vier Gegentreffer konnte er aber nichts machen“, sagte Einhausens Spielausschussmitglied Ringel. Als Marvin Knaup in der 27. Minute das 1:0 für die Gastgeber markierte, nahm das Bibliser Unglück seinen Lauf. Das 2:0 zwölf Minuten später durch Johannes Gundolf bedeutete bereits die Vorentscheidung. Auch nach dem Wechsel das gleiche Bild: Einhausen dominierte das Spielgeschehen und die Bibliser hatten ihre liebe Mühe, das eigene Tor zu verteidigen. Tom Großfeld sorgte für klare Verhältnisse: Als er in der 65. und 69. Minute einen Doppelpack schnürte, war die Partie endgültig zugunsten Einhausens entschieden.

SV Lörzenb. – Groß-Rohrheim 1:2

Der SV Lörzenbach will die unteren Tabellenregionen mit aller Gewalt verlassen. Das war gestern deutlich zu erkennen. „Wir hatten uns ein deutliches Chancenplus erarbeitet, doch nur einmal ging der Ball ins Groß-Rohrheimer Tor“, bedauerte Lörzenbachs Vorstandsmitglied Markus Berg. Als die Groß-Rohrheimer zum ersten Mal vor das Tor der Gastgeber kamen, bedeutete dies gleich das 0:1 in der 14. Minute durch Marcel Eckhardt. Und so hieß es auch zur Pause. In der 63. Minute wurden die Lörzenbacher mit einem Treffer belohnt. SVL-Torjäger Tim Krauß gab Rohrheims Torhüter Konstantin Larkowitsch beim 1:1 das Nachsehen. Doch letztlich hatte die Alemannia das bessere Ende für sich, denn in der 78. Minute war erneut Eckhardt mit dem 1:2 zur Stelle.

Azz./Oly. Lamp. – KSG Mit. 3:3

Schon in der dritten Minute lagen die Lampertheimer nach einem Treffer von Mitlechterns Führungsspieler Simon Eckert mit 0:1 hinten. Danach beschwor die Spielgemeinschaft gleich mehrfach Gefahr auf das Tor der Odenwälder herauf, doch KSG-Torhüter Michael Fechler hielt nach tollen Paraden seinen Kasten sauber. Doch bei den Schüssen von Ivan Lentini hatte er keine Chance. Diesem gelang in der 28. Minute nicht nur der Ausgleich zum 1:1, sondern auch fünf Minute später die 2:1-Führung für Lampertheim. In der 40. Minute aber hieß es nach einem abgefälschten Schuss von Christian Bitsch 2:2. Auch im zweiten Durchgang wogte die Begegnung hin und her. Zwar bugsierte Lampertheims Kevin Haberkorn in der 61. Minute die Kugel ins eigene Tor, doch in der 78. Minute gelang Fatos Ramadani der hochverdiente Ausgleich zum 3:3.

TV Lamp. – Unter-Flock. II 1:2

Nach dem 0:5 beim VfL Birkenau bezog der TV Lampertheim mit dem 1:2 gegen den SV Unter-Flockenbach II eine abermals unglückliche Niederlage. Erspielte sich die Heimelf zunächst viele gute Möglichkeiten, so musste sie in der 37. Minute das 0:1 durch Emirhan Yalcin hinnehmen, der sich geschickt in den Lampertheimer Strafraum durchtankte und mit einem Schuss ins linke Eck traf. Auf sehenswerte Art und Weise fiel zu Mitte der zweiten Halbzeit der 1:1-Ausgleich durch Joshua Schöner, der mit einem Drehschuss traf. Doch nach Melvin Schmitts Treffer in der Schlussphase endete die Begegnung mit 1:2. hias