SG verlangt dem Primus alles ab

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben in der Regionalliga Südwest dem Spitzenreiter Sunkings Saarlouis alles abverlangt. Die Mannschaft von Trainer Peter Eberhardt musste sich dem Primus jedoch vor 200 Zuschauern in der heimischen GBG Halle nach hartem Kampf mit 87:97 (35:37, 80:80) nach Verlängerung geschlagen geben. „Für das Publikum war das ein tolles und spannendes Spiel“, befand der Mannheimer Coach.

Die SG bot den Saarländern von Beginn an Paroli und lag nach dem ersten Viertel auch knapp mit 19:16 (10.) in Front. Bei den Sunkings setzte sich dann mehrfach Jordan Camper in Szene, der insgesamt 23 Punkte für Saarlouis erzielte. Die Sunkings gingen im zweiten Viertel mit 30:26 (17.) in Front. Die Mannheimer blieben aber dran und lagen zur Pause nur mit zwei Punkten in Rückstand. Die Mannschaft um Albert Kuppe, der diesmal mit 25 Zählern bester Werfer des Spiels war, erwischte nach dem Seitenwechsel einen guten Start. Mitte des dritten Viertels führten die Mannheimer Korbjäger mit 47:40 (25.). Die Überraschung lag in der Luft.

„Aber Saarlouis kam wieder ran“, sagte SG-Coach Eberhardt. Die Sunkings glichen wieder aus, und die Partie blieb bis zum Schluss sehr eng. „Am Ende der regulären Spielzeit hätten wir den Sieg an der Freiwurflinie klar machen können“, sagte Eberhardt. Albert Kuppe verwandelte einen Freiwurf zum 80:77, verwarf allerdings den zweiten Versuch. Saarlouis bekam so noch einmal fünf Sekunden vor Ende der Partie die Chance, das Spiel auszugleichen. Und tatsächlich: Florian Kirsch traf mit der Schlusssirene einen Dreier zum 80:80.

In der anschließenden Verlängerung dominierte dann der Tabellenführer. „Wir sind in der Overtime eingebrochen, waren weder defensiv noch offensiv auf der Höhe. Schade, denn wir haben bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Peter Eberhardt, der betonte: „Wir waren voll auf Augenhöhe, letztlich wurde die Partie an der Dreierlinie entschieden, da war Saarlouis ein bisschen besser.“

Am Samstag, 17 Uhr, müssen die SG-Basketballer, die in der Tabelle weiter Platz vier belegen, beim Ligafünften BBU Ulm 01 antreten.

SG: Kuppe (25), Curth (22), Bestert (10), Faller (8), Kuhn (7), Klocek (5), Kalocai (4), Hartinger (2), Klaehn (2), Almenäs (2). bol