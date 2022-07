Wichtiges Verfolgerduell

Mannheim. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es in Karlsruhe in der Oberliga Baden-Württemberg zum Verfolgerduell zwischen den punktgleichen KIT SC Engineers und den Mannheim Bandits. Das Hinspiel konnten die American Footballer der MTG Mannheim mit 18:8 gewinnen. „Karlsruhe hat eine starke Mannschaft, das wird kein leichtes Spiel. Wir haben bei unserem 37:34-Sieg gegen Heidelberg aber zuletzt gezeigt, dass wir in dieser Liga jedes Team schlagen können, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen“, will Bandits Headcoach Christian Kempf beim Regionalligaabsteiger unbedingt gewinnen, da der Verlierer wohl schon früh aus dem Aufstiegsrennen ist. and

