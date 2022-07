Schwarzer Tag für Bandits

Karlsruhe. In der Oberliga Baden-Württemberg mussten sich die Mannheim Bandits in Karlsruhe bei den KIT SC Engineers mit 17:28 (3:7, 7:12, 7:3, 0:6) geschlagen geben. Das Resultat des Verfolgerduells trat zwei Minuten vor Ende der Partie aber in den Hintergrund, als sich Bandits-Linebacker Tim Haas nach einem Zusammenprall so schwer verletzte, dass eine 45-minütige Unterbrechung folgte und Haas ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Spiel stand für die American Footballer der MTG Mannheim insgesamt unter keinem guten Stern, so erlief Runningback Okan Öz zwar noch den Bandits-Touchdown im zweiten Viertel, schied später dann aber ebenfalls verletzt aus. Adnan Dogan brachte die „Banditen“ in Viertel eins mit einem Fieldgoal auf die Anzeigetafel. In Halbzeit zwei fing Oliver Lösch einen Pass zum zweiten Bandits-Touchdown. and

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1