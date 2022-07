Wessolly steigert Form

La Chaux-de-Fonds. Die Nominierung für die Leichtathletik-WM im US-amerikanischen Eugene (15. bis 24. Juli) hat Jessica-Bianca Wessolly offenbar gutgetan. Die Sprinterin der MTG Mannheim belegte beim Meeting in La Chaux-de-Fonds über 200 Meter den vierten Platz.

In 22,85 Sekunden legte die 25-Jährige die Strecke so schnell wie nie zuvor zurück. Sie unterbot damit die Norm für die Heim-EM in München (15. bis 21. August) sogar um zwei Zehntel. Da der Wind mit 2,5 Metern/Sekunde jedoch zu stark blies, durfte sich Wessolly nicht über die Normerfüllung freuen. Die Zeit wird auch keinen Eintrag in die Bestenliste finden. Die Leistung zeigte der Mannheimerin aber, dass sie auf einem guten Weg ist. Der Sieg in der Schweiz ging an Beatrice Masilingi (Namibia/22,29 Sekunden).