Niclas Ohl ist der schnellste 15-Jährige

Lampertheim. Vor kurzem fand die erste Regatta für 2022 beim Kanu-Club Lampertheim statt, auf die sich die Kinder gemeinsam mit ihren Trainern freuen konnten. Für einige Nachwuchs-Kids war die Heimregatta die erste Regatta, die sie überhaupt gefahren sind. Trotz dezimierter Rennmannschaft durch Verhinderung oder Krankheit konnten die Teilnehmer Erfolge erzielen. So dominierten die Jugendfahrer Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu in ihrer Altersklasse. Im K2 gewann das Deutsche Meister-Boot souverän seinen Lauf. Niclas Ohl konnte alle Distanzen im K1 gewinnen; sein Partner Michelangelo Balanescu belegte in diesen Läufen den zweiten und dritten Platz.

In den Schüler-Booten errang Tom Boxheimer im K1 über die Distanz von 300 Metern den dritten Platz und musste sich über die 100-Meter-Distanz nach einem starken Endspurt nur knapp mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Im K2 über 300 Meter konnte er gemeinsam mit seinem Partner Eric Rössling den dritten Platz belegen und somit die Bronze-Medaille erringen. Rössling erzielte im K1 über 100 Meter eine weitere Bronze Medaille.

Nach einem starken Rennen gelang es Leandro Büchan, den zweiten Platz im K1 über 100 Meter zu ergattern; er verfehlte über die 300-Meter-Distanz nur knapp den Podestplatz. Emilia Kellner, Ben Hasselwander und Adrian Martens mussten sich allerdings in ihren Läufen mit dem undankbaren Platz vier zufriedengeben. Insgesamt haben sich die Kinder laut Resümee des Trainerteams super geschlagen, das zufrieden mit dem Abschneiden der jungen Sportler war.

Am vergangenen Wochenende stand dann die große Wiesbadener Regatta mit dem Jugendcup auf dem Programm. Der Schwerpunkt dieser Regatta liegt auf den 15- und 16-jährigen Kanuten. Hier konnten die Sportler des Kanu-Clubs wieder ihr Können und ihre Stärke unter Beweis stellen. Niclas Ohl behauptete sich auf den Strecken 200 und 1000 Meter als schnellster 15-Jähriger. Auch mit seinen Partnern konnte er sich im K2 und K4 in den Medaillenrängen platzieren. Auf der langen Distanz über 5000 Meter belegte er mit seinem Vereinskameraden Michelangelo Balanescu den dritten Platz.

Aber auch der Vereinsnachwuchs konnte an die guten Ergebnisse bei der vorigen Regatta anknüpfen. Die Silbermedaille erkämpfte sich der neunjährige Ben Hasselwander über die 1000-Meter-Distanz. Ebenfalls den zweiten Platz errangen Tom Boxheimer und Eric Rössling im K2 über die 2000-Meter-Distanz. Der Kanu-Club gratulierte seinen Sportlern für die Erfolge und sieht mit Zuversicht den süddeutschen Meisterschaften, die vom 8. bis 10. Juli in Mannheim-Sandhofen stattfinden, entgegen. red