Warum MacInnis ein wichtiger Faktor für die Adler Mannheim werden kann

Ryan MacInnis war erleichtert. Und nach einer nicht gerade einfachen Zeit für ihn schon wieder zu Späßen aufgelegt. „Es fühlt sich gut an, ein Spiel zu Ende zu spielen. Darauf habe ich lange gewartet“, sagte der 26-jährige Stürmer der Adler Mannheim nach dem 5:2-Sieg am Freitag in Ingolstadt. Zur Erinnerung: Der in St. Louis geborene Amerikaner, der auch die kanadische Staatsbürgerschaft

...