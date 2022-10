Viel Demut, viel Zuversicht

Es an die Startlinie zu schaffen, ist das eine. Am Tag des wichtigsten Wettkampfes des Jahres in Bestform zu sein, das andere. Ausdauersportlerinnen wandeln stets auf einem schmalen Grat zwischen bestens vorbereitet zu sein – oder das Rad überdreht zu haben. Verletzungspausen in der Vorbereitung schmälern die Chancen auf einen Sieg, krankheitsbedingte Ausfälle lassen Träume im Nu zerplatzen.

