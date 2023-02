TVK fährt zur DM-Endrunde

Schweinfurt. Nicht gespielt und doch gewonnen. Die Bundesliga-Partie der Faustballer des TV Käfertal beim TV Schweinfurt-Oberndorf ist ausgefallen und mit 5:0-Sätzen für die Mannheimer gewertet worden. Wegen einer Doppelbelegung der Halle konnte Ausrichter Oberndorf das Spiel nicht ausgetragen, eine Neuansetzung ließen die Regeln der Deutschen Faustball-Liga nicht zu.

Durch den Sieg kann der TVK nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Bundesliga Süd verdrängt werden und hat sich somit die Qualifikation zur Endrunde um die deutsche Meisterschaft am 11./12. März in Gärtringen gesichert. Die Käfertaler sprangen sogar auf Tabellenplatz eins, da der bisherige Spitzenreiter Vaihingen/Enz eine 0:5-Niederlage gegen den TSV Pfungstadt hinnehmen musste. Am letzten Spieltag empfängt das Team von Trainer Leo Goth den punktgleichen Tabellendritten TSV Pfungstadt. Spielbeginn ist am Samstag um 19 Uhr. jab