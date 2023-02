Platz zwei verteidigt

Mannheim. Mit einem hart erkämpften 5:2-Arbeitssieg gegen den TV Waldrennach hat Faustball-Bundesligist TV Käfertal Platz zwei in der Süd-Staffel verteidigt. Mit dem punktgleichen TV Pfungstadt liefert sich der TVK hinter Spitzenreiter Vaihingen/Enz damit weiter ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am 18. Februar kommt es womöglich zum entscheidenden Duell, wenn beide Clubs am letzten Spieltag aufeinandertreffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen Waldrennach gaben die Mannheimer, die ohne Marcel Stoklasa auskommen mussten, den ersten Satz mit 5:11 ab, drehten die Partie dann aber zum 3:1. Die Schwarzwälder kamen mit einem 15:13-Satzerfolg nochmals auf 2:3 heran, doch die Käfertaler zeigten weiter Moral und holten mit einem 11:4 und 13:11 in den Sätzen die Punkte zum 5:2.

Am ersten Rückrundenspieltag der 1. Liga Süd gingen die Damen des TVK dagegen leer aus. Bei Ausrichter TSV Dennach mussten sich die TVK-Frauen sowohl dem Gastgeber mit 1:3 als auch dem TV Segnitz (0:3) geschlagen geben. „Leider konnten wir uns trotz guter Leistung, vor allem in der Defensive, nicht mit einem Sieg belohnen“, sagte Spielertrainerin Nadine Conrad nach dem Doppelspieltag. red