TV Bürstadt setzt seine Serie fort

Ried. Eine Woche nach dem 9:6 im Tischtennis-Gipfeltreffen beim TTC Lampertheim III hat Bezirksliga-Spitzenreiter TV Bürstadt seine Erfolgsserie in der Gruppe 1 fortgesetzt. Das glatte 9:0 gegen den Vorletzten TSV Höchst II fiel unter die Kategorie Pflichtsieg. Lampertheims „Dritte“ bleibt nach einem 9:2 beim TTC Heppenheim III der erste Verfolger der TVB-Herren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Gruppe 2 hat Bürstadt II mit einem 9:6-Heimerfolg über den TTC Eintracht Pfungstadt II die Abstiegsränge verlassen. Die SG Hüttenfeld (Bezirksliga 1) und Bürstadt III (Bezirksliga 3) waren spielfrei – und sind auch über die anstehenden Fastnachtstage nicht gefordert.

Bezirksliga 1, TV Bürstadt I: „Das war eine ziemlich einseitige Angelegenheit“, fasste Bürstadts Kapitän und Abteilungsleiter Frank Rosenberger das 9:0 gegen Höchst II zusammen. Steffen Kreß/Thomas Wieland, Max Hay/Julian Müller und Rosenberger/Harald Koch sorgten in den Doppeln und den Einzeln für die Punkte. Dass Laurin Morweiser, Daniel Gliewe und Benjamin Brüderl ausfielen, fiel somit nicht ins Gewicht. „Wir haben gute Ersatzleute in der Hinterhand“, nennt Rosenberger ein Erfolgsgeheimnis des Tabellenführers, der jetzt schon stolze 26:0 Punkte vorweist. Am Sonntag (12 Uhr) kommt mit dem Dritten TSV Ellenbach (22:4 Punkte) ein Verfolger ins Ried.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tischtennis TVB entscheidet Thriller für sich Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tischtennis, 3. Liga TTC will Auswärtsfluch brechen Mehr erfahren

Bezirksliga 1, TTC Lampertheim III: „Anfangs haben wir uns ein bisschen schwergetan“, sagte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend zum 9:2 bei Heppenheim III: „Danach sind wir aber richtig durchgestartet.“ Im Doppelauftakt waren Christopher Luft/Philipp Seiler und Frank Unterseher/Stefan Adams für den TTC III erfolgreich. Nach Lufts 1:3-Niederlage zum Start der Einzelphase punkteten nacheinander Bernhard Schüßler, Unterseher, Seiler, Daniel Wagner, Adams, Schüßler und Luft entscheidend für Lampertheim. Die TTC-Reserve empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den starken Fünften Topspin Lorsch II. Der Druck beim Tabellenzweiten (24:4 Punkte) hält sich in Grenzen. Nach dem Ausscheiden der zweiten TTC-Mannschaft aus der Verbandsliga haben die Spargelstädter so oder so einen Startplatz in der Bezirksoberliga sicher.

Bezirksliga 2, TV Bürstadt II: Der 9:6-Erfolg der TVB-Reserve im Mittelfeldduell gegen Pfungstadt II hatte einen Platztausch in der Tabelle der Bezirksliga 2 zur Folge. Bürstadts „Zweite“ steht jetzt mit 12:18 Punkten auf Platz sechs, die Pfungstädter fielen nach ihrer Niederlage mit 11:17 Zählern auf Relegationsplatz acht zurück.

„Das Match hat sich lange hinausgezogen“, meinte Rosenberger. Die Doppel Harald Koch/Jan Epple und Benjamin Brüderl/Daniel Gliewe legten eine 2:1-Führung für Bürstadt II vor. Kapitän Koch stellte auf 3:1. Mit zwei Fünf-Satz-Siegen von Daniel Gliewe und Kreuzer in der Mitte zog der TVB II auf 5:2 davon, Harald Gliewe erhöhte kurz darauf auf 6:2. Nach weiteren Erfolgen für Daniel und Harald Gliewe machte Epple im letzten Einzelmatch den Deckel drauf. Am Freitag (20 Uhr) will Bürstadts „Zweite“ beim Vorletzten TV Nieder-Beerbach (9:21 Punkte) nachlegen. Das Hinspiel verlor die TVB-Reserve stark ersatzgeschwächt mit 5:9.

Bezirksklasse 1, TTC Lampertheim IV: Mit dem 9:1-Sieg beim TSV Hambach knüpfte der TTC IV an seine jüngsten Erfolge an. Schon gegen Kirschhausen (9:5), Reichenbach (9:1) und Nieder-Liebersbach (8:8) hatte sich Lampertheims „Vierte“ stark präsentiert. Die TTC-Doppel Gerhard Blob/Daniel Wagner und Jens Hoffmann/Laurin Minich sorgten für ein frühes 2:1. Spitzenspielerin Anne Lochbühler punktete doppelt. Blob, Hoffmann, Wagner, Minich und Sabrina Metzger ließen in Hambach ebenfalls nichts anbrennen. Als Vierter mit 15:13 Punkten ist der TTC IV erst Mitte März wieder gefordert.

Bezirksklasse 5, TTC Lampertheim V: Beim Fünften TSV Raunheim geht es für Lampertheims „Fünfte“ (9:17) um mehr als um Punkte gegen den Abstieg. Gegen den Zweiten Gernsheim II, den aktuell punktgleichen Vorletzten Trebur und Spitzenreiter Bischofsheim fing sich die TTC-Reserve zuletzt drei 7:9-Niederlagen in Folge. Nur die klar bessere Spielbilanz hält den TTC V aktuell über dem Strich. „Wir werden es wieder versuchen“, gibt Uwe van gen Hassend die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag nicht auf. Sein auf Position zwei spielender Sohn Jens van gen Hassend laboriert an Ellbogenproblemen und ist für die Partie am Freitagabend (20 Uhr) fraglich.