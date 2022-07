TSVMH findet Ersatz für Stadler

Mannheim. Die Bundesliga-Herren des TSV Mannheim Hockey haben auf den Abgang des deutschen Nationaltorhüters Alexander Stadler zum HC s´Hertogenbosch in die Niederlande reagiert und den 26-jährigen argentinischen Torhüter Emiliano Bosso (kl. Bild, oben) verpflichtet. Bosso ist aktuell der zweite Torhüter der argentinischen Nationalmannschaft und stand in dieser Funktion auch im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio im argentinischen Kader, kam in Japan aber nicht zum Einsatz.

Koen Visser verstärkt den Sturm

Im Januar 2022 gewann Bosso in Santiago (Chile) mit dem argentinischen Team den Pan Am Cup, das sich damit für die Weltmeisterschaft im Januar 2023 in Indien qualifizierte. Zudem haben die Schwarz-Weiß-Roten den 22-jährigen niederländischen Stürmer Koen Visser (kl. Bild, unten) verpflichtet, der in der abgelaufenen Saison in seiner Heimat mit dem Club Schaerweijde aus Zeist als Meister der zweitklassigen Promotieklasse den Aufstieg in die Erste Liga (Hoofdklasse) schaffte. In der Hoofdklasse sammelte Visser zuvor schon drei Jahre Erfahrungen beim Spitzenclub SV Kampong Utrecht.

„Unser Team hat sich gezielt auf genau den Positionen verstärkt, auf denen wir in den letzten beiden Saisons nicht stark genug waren. Offensive und Strafecken“, freut sich der deutsche Nationalspieler und TSVMH-Kapitän Moritz Rothländer über die Neuzugänge.

„Auf der Torhüterposition mussten wir nach dem Weggang von Alex Stadler schnell reagieren. Das ist mit dem Transfer von Emiliano Bosso auf jeden Fall gelungen. Ich denke, wir haben jetzt einen sehr wettbewerbsfähigen Mix aus Jugendspielern, die bei uns groß geworden sind, und Verstärkungen von außen“, sagte Rothländer weiter. and (Bilder: TSVMH)