90 Teams wollen den Kreispokal

Mannheim. 90 Mannschaften treten in der neuen Saison im Mannheimer Fußball-Kreispokal an. Nach der Rekord-Teilnehmerzahl von 104 Teams im Vorjahr, ist die Zahl nun wieder rückläufig. Doch auch bei der Neuauflage bietet bereits die Auftaktrunde durchaus einige interessante Paarungen.

So empfängt der A-Ligist SSV Vogelstang den Kreisligisten SpVgg Ilvesheim. Dem SSV-Vorsitzendem Marko Hellriegel ist es ob dieser Aufgabe nicht bange. „Wir haben uns in der Sommerpause gut verstärkt und unser Trainer Karl Hornberger wird die Mannschaft heiß machen und gut einstellen, so dass wir die Möglichkeit haben, Ilvesheim aus dem Pokal zu werfen“, sagt Hellriegel selbstbewusst.

Das Duell David gegen Goliath ist hauptsächlich in der 1.Runde so stark ausgeprägt. So muss der B-Ligist SpVgg Ilvesheim II gegen den Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld antreten. „Friedrichsfeld ist natürlich Favorit, aber wir haben uns schon im letzten Jahr gegen den Kreisligisten FV 03 Ladenburg sehr gut verkauft. Wir werden versuchen, es den Germanen so schwer wie möglich zu machen“, betont Ilvesheims Trainer Stefan Ridinger, in dessen Reihen einige Ur-Friedrichsfelder stehen. Gespielt wird die 1.Runde am letzten Juli Wochenende (30./31.) Die acht Teilnehmer am bfv-Pokal erhielten ein Freilos.