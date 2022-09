SVW II trotzt dem VfR ein 1:1 ab

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat der VfR Mannheim zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewonnen. Im Stadtderby trotzte der SV Waldhof II dem Spitzenreiter ein 1:1 (0:0) ab. Damit ist der Vorsprung der Rasenspieler auf die Verfolger FC Zuzenhausen, SV Spielberg und 1. FC Mühlhausen, die alle bei 18 Punkten stehen, auf einen Zähler geschrumpft. Fortuna Heddesheim kassierte unterdessen eine empfindliche 1:4-Heimniederlage gegen den SV Spielberg. Der VfL Kurpfalz Neckarau gewann das Duell der Aufsteiger gegen TS Mosbach mit 2:0 und holte wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

SV Waldhof II – VfR Mannheim 1:1

Beide Teams lieferten sich vor der eindrucksvollen Kulisse von 700 Zuschauern am Alsenweg ein packendes Stadtderby, das mit einem Unentschieden endete. Der VfR verteidigte durch das Remis die Tabellenspitze vor dem FC Zuzenhausen. „Die erste Halbzeit war sehr taktisch geprägt, in der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel, denn beide Teams kämpften mit offenem Visier. Mit der Punkteteilung kann ich leben, weil ich mit der Leistung meiner Elf zufrieden war“, meinte VfR-Coach Volkan Glatt hinterher. Einen Rückstand seines Teams verhinderte der starke VfR-Keeper Paul Jivan, der gegen Changjae Lee (11.), Kelmend Azizi (31.) und Patrick Hocker (41.) glänzend hielt. Der VfR zeigte eine gute Spielanlage, biss sich aber an der mit den Profis Jan-Christoph Bartels im Tor und Malte Karbstein verstärkten Defensivabteilung der Waldhöfer zunächst die Zähne aus und kam zu keinen Abschlüssen.

Den vergebenen Chancen trauerte Waldhof-Trainer Seegert später nach, vor allem auch dem nicht verwandelten Foulelfmeter von Drittliga-Stürmer Marten Winkler. Auch hier parierte Jivan (48.). Nach Hockers glänzend herausgespielten Führungstor (61.) bekam der SVW etwas Oberwasser, musste aber kurz hintereinander drei Defensivspieler auswechseln und verlor in der Endphase etwas die Ordnung. Ali Ibrahimaj markierte den Ausgleich für den VfR (67.), bei dem es in einem nun völlig offenen Spiel bis zum Ende blieb. „Mit dem einen Punkt müssen wir nun leben“, blieb für Seegert der Trost, „dass wir die erste Mannschaft waren, die gegen den VfR nicht verloren hat.“ rod

Neckarau – TS Mosbach 2:0

Der VfL Kurpfalz, der unter der Woche das Viertelfinale im Badischen Pokal mit 0:4 auswärts gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Mühlhausen verloren hatte, machte von Beginn an Druck und hatte mehr Ballbesitz. Mosbach wirkte verhalten, konzentrierte sich auf die Defensive. „Wir haben die Partie kontrolliert und zu spät das 1:0 gemacht, so haben wir es unnötig spannend gemacht“, befand der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou.

Der VfL Kurpfalz hatte in der ersten Halbzeit seine Torchancen, nutzte sie aber nicht. Mosbach war dagegen recht harmlos. Nach der Halbzeitpause sahen die 120 Zuschauer dasselbe Bild. Der VfL Kurpfalz war die bessere Elf. Idris Yildirim gelang dann das 1:0 (51.). „Danach haben wir weiteres Selbstvertrauen bekommen. Eigentlich war mir da schon klar, dass wir das Spiel sicher nicht mehr verlieren würden“, sagte Paschaloglou. Und so kam es dann auch: Samed Mollamehmetoglu erzielte 20 Minuten vor dem Ende das 2:0 (70.) für die Neckarauer. Mosbach hatte im Anschluss nicht mehr die Mittel, um die Begegnung noch einmal zu drehen. Durch den zweiten Saisonsieg verbesserten sich die Mannheimer auf Platz 14. „Nach zuletzt fünf Spielen mit nur einem Punkt war dieser Sieg enorm wichtig für uns“, befand Paschaloglou.

Heddesheim – Spielberg 1:4 (0:2)

Die Mannschaft von Trainer Steffen Kohl hatte sich für das Heimspiel gegen den Titelaspiranten SV Spielberg eigentlich einiges vorgenommen, doch die Spielberger zeigten sich in der Partie vor 80 Zuschauern als abgezockte Einheit. Fabian Geckle verwandelte einen Foulelfmeter nach einer Viertelstunde zur 1:0-Führung für den SVS. Die Heddesheimer taten sich in der Offensive schwer. Anders die Spielberger, die ihre Chancen eiskalt nutzten. Claudio Ritter traf zum 2:0 (37.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte Heddesheim Druck. Ilya Ertanir scheiterte aus guter Position am SV-Torhüter Mathias Moritz (58.). Nach dem 3:0 (Ritter, 73.) war die Partie dann entschieden. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Geckle noch das 4:0 (80.). Der späte Ehrentreffer der Heddesheimer durch Akin Ulusoy (89.) war nur ein schwacher Trost für die Fortuna. fvh