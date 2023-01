Start in die Rückrunde

Mannheim. Nach der Hinrunde hätten in der Südstaffel der Hallenhockey-Bundesliga die Herren des Mannheimer HC und des TSV Mannheim Hockey als Erster und Zweiter die beiden Plätze im Viertelfinale um die deutsche Hallenmeisterschaft erneut gebucht. Aber nun steht erst noch die Rückrunde auf dem Programm. Und die beginnt für den TSVMH am Freitag, wenn um 20 Uhr der SC Frankfurt 1880 in der Halle unter dem Fernmeldeturm gastiert. Am Sonntag (14 Uhr) sind die Turner dann beim Münchner SC gefordert.

„Die Frankfurter sind eine Mannschaft, die eine gute Zone und einen guten Block spielt. Sie wissen, was sie tun müssen. Unsere Aufgabe wird es sein, sich darauf einzustellen und sie nicht in den Angriff kommen zu lassen“, erinnert sich TSVMH-Trainer Héctor Martinez noch gut an das hart umkämpfte 6:6 im Hinspiel in Frankfurt. Er wird wohl in beiden Partien in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen können. „Der MSC hat eine starke Mannschaft, bei der die Ergebnisse zuletzt nicht ganz so gestimmt haben. Davon dürfen wir uns aber nicht blenden lassen“, warnt der Trainer vor den Münchnern.

Am Samstag (18.30 Uhr, Irma-Röchling-Halle) steigt auch der amtierende Hallenmeister Mannheimer HC mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Wiesbadener THC wieder ins Geschehen ein. Für den MHC steht mit dem Auswärtsspiel beim SC Frankfurt 1880 (Sonntag, 12 Uhr) zum Rückrundenauftakt noch ein weiteres Duell mit einem hessischen Team an.

„Jeder ist bereit für das Wochenende und zusätzlich zu den Spielern in der Hinrunde können wir jetzt auch auf Hugo von Montgelas zurückgreifen. Ob er bereits am Wochenende für uns spielt, ist aber noch offen“, berichtet MHC-Herrentrainer Andreu Enrich. „Wir wollen um die sechs Punkte kämpfen, die uns dem Viertelfinale wieder ein Stück näher bringen“, will der MHC-Coach gerne mit zwei Siegen ins neue Jahr starten. and