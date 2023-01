Das erwarten die Trainer vom 37. TVL Hallen-Cup

Am Mittwochabend wird Sascha Huy noch im Urlaub weilen. Der Trainer des VfR Fehlheim hofft, dass seine Mannschaft den Einzug in die Finalrunde des 37. TVL Hallen-Cups auch ohne ihn schafft. Am Sonntag würde der 42-Jährige nämlich gerne an alte Zeiten in der Jahnhalle am Sportzentrum Ost anknüpfen. „Den Hallen-Cup in Lampertheim und das Hallenmasters habe ich früher gerne mitgenommen“, erinnert

...