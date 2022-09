SGL will im Derby nachlegen

Leutershausen. Die Handballer der SG Leutershausen empfangen zum ersten Heimspiel der Drittliga-Saison in der Staffel Süd die Rhein-Neckar Löwen II in der Heinrich-Beck-Halle. Spielbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr. Der Auftakt ist der SGL schon einmal gelungen. Mit einem Sieg bei der SG Pforzheim/Eutingen sammelte die Mannschaft von Trainer Marc Nagel die ersten zwei Punkte. Doch nun gilt es, nicht denselben Fehler zu machen wie im Jahr zuvor. „Wir haben die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr, als wir auch mit einem sehr guten Spiel gestartet sind und dann nicht in der Lage waren, die Leistung zu Hause zu liefern“, erinnert sich Nagel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit den Junglöwen ist die Aufgabe in diesem Jahr sehr schwer. „Über die Qualität brauchen wir nicht reden. Es sind alles sehr, sehr gut ausgebildete Spieler“, erklärt Nagel. Die Reserve des Bundesligisten, die auch einige eigene Nachwuchsspieler im Team hat, wird sich im Laufe der Saison sicher in rasantem Tempo entwickeln. Ist das Spiel am zweiten Spieltag vielleicht sogar von Vorteil? Nagel: „Wann man gegeneinander spielt, ist egal. Es ist eher so, dass es ein Prestigeduell ist. Man kennt sich untereinander, es ist ein Derby.“

Ein Vorteil ist die Spielstätte: die Heinrich-Beck-Halle mit neuem Boden und altbekannter Stimmung. Die Fans der SGL werden da sein und das Team lautstark unterstützen. Die SGL möchte sich zudem anders präsentieren als noch im DHB-Pokal vor zwei Wochen. „Wir sind nicht zufrieden mit der Leistung im Pokal“, sagt Nagel rückblickend. Im vergangenen Jahr gewann die SGL zu Hause gegen die Junglöwen in letzter Sekunde spektakulär. In der Rückrunde gab es die Revanche, die ebenso knapp ausfiel. tb/ü