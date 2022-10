SG schlägt sich selbst

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben ihr Heimspiel in der Regionalliga Südwest gegen den MTV Stuttgart mit 72:84 (37:35) verloren. „Diese Niederlage tut sehr weh“, befand Peter Eberhardt, der Coach der Mannheimer.

Die SG begann stark. „Die Stuttgarter Ganzfeld-Pressverteidigung haben wir gut umspielt“, sagte Eberhardt. Nach dem ersten Viertel führte die SG mit 26:20. „Doch ab dem zweiten Viertel hatten wir Probleme mit der Stuttgarter Zonenverteidigung und im Aufbau, um in unser Spiel zu kommen“, sagte Eberhardt: „Die Ausfälle von Pascal Klaehn und kurzfristig auch von dem erkrankten Joris Bestert taten uns nicht gut.“

Eberhardt beklagt Ballverluste

Die Mannheimer zeigten im zweiten Viertel auch defensive Schwächen. Zur Pause lag die SG aber noch mit zwei Punkten vorn. „Wir hatten im dritten Viertel Schwierigkeiten, konstant gute Würfe herauszuspielen und diese zu verwerten“, sagte Eberhardt. Stuttgart ging Ende des dritten Viertels mit 61:54 in Führung. Doch die Mannheimer stellten in der Abwehr noch einmal um. Und plötzlich kam die SG noch einmal ins Spiel. Slawomir Klocek verkürzte auf 72:74 und die Mannheimer hatten noch drei Angriffe, um auszugleichen beziehungsweise in Führung zu gehen. „Leider haben wir die dann nicht gemacht und uns in der Schlussphase zu viele Fehler erlaubt. 25 Ballverluste sind zu viel“, klagte Eberhardt.

Am kommenden Samstag müssen die Mannheimer um 19 Uhr beim punktgleichen Ligasechsten Lich Basketball antreten. „Das ist eine unangenehme Mannschaft mit Johannes Lischka im Kader, das wird schwer“, sagte Eberhardt.

SG: Kuppe (22), Faller (10), Curth (7), McGee (12), Kuhn (14), Klocek (5), Kalocai (2), Almenäs, Scheffels, Bluhm, Wiegland. bol