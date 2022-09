Prominenter Rückkehrer

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim vermelden einen prominenten Rückkehrer. Albert Kuppe wird in der kommenden Saison das Trikot des Teams von Coach Peter Eberhardt tragen. Der 33-Jährige spielte in der vergangenen Saison noch für den Bundesligisten Academics Heidelberg. Der Flügelspieler wird bereits im ersten Ligaspiel der SG in der 1. Regionalliga Südwest am Samstag, 18 Uhr, für die Mannheimer auflaufen.

Der zwei Meter große Kuppe verbrachte einen Großteil seiner Jugendzeit bei der SG Mannheim, spielte dann für die BG Weinheim/Viernheim in der Regionalliga, ehe er nach einem Zwischenstopp in der ProB in Speyer in Gotha landete, dort erfolgreich zweite Liga (Pro A) spielte, bevor er 2016 nach Heidelberg ging. Nach einem zweijährigen Zwischenstopp (2018 bis 2018) beim BIS Speyer heuerte Kuppe 2020 wieder bei den Academics an, mit denen er dann im Mai 2021 in die Basketball-Bundesliga aufstieg. Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison wollte der Viernheimer kürzer treten und bereichert nun die SG Mannheim. „Für uns ist das eine super Sache“, sagt SG-Coach Peter Eberhardt. bol