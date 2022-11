Schäfer ragt heraus

Dresden. Tija Schäfer (Bild) vom Mannheimer ERC hat nach einer langen Corona-Pause die noch junge Short-Track-Saison mit ihrem ersten Gold bei einem Deutschland-Cup gekrönt. Die C-Juniorin stand im international besetzten Wettkampf in Dresden der Leistungsgruppe 4 (LG) auf allen Strecken nicht nur im A-Finale, sondern lief überall auch persönliche Bestzeiten. Auf den 500 Metern (53,166 Sekunden) war sie die Schnellste, über 333 Meter die Dritte (35,525). Rang fünf auf den 222 Metern (24,838) reichte, um die Gesamtwertung mit 52 Finalpunkten überlegen anzuführen. Schäfers Sieg war unter den 100 zugelassenen Starterinnen und Startern der einzige deutsche Erfolg. Alle anderen gingen entweder an die Ukraine oder die Tschechische Republik.

Auch die anderen Schützlinge von MERC-Trainerin Gundi Pawasserat durften sich über neue Bestmarken freuen. In der LG 3 sicherten sich B-Junior Konstantin Aravidis (7.) und C-Juniorin Nadine Pawasserat (10.) Plätze in den Top Ten. Das gelang auch C-Junior Tim Alter in der LG 2, in der auch Sean McConnell startete. Tim Alter und Nadine Pawasserat stehen vor der nächsten Herausforderung, sie kämpfen um die Fahrkarten für das Europa Junior Olympic Festival, das im Januar im italienischen Pontebba stattfindet. 2020 hatte sich vom MERC Till Schäfer qualifiziert. sd (Bild: red)