„Gowe“ probieren neue Ideen aus

Sie recken die Arme empor, hüpfen hoch und vom einen Bein aufs andere, drehen sich im Kreis und tanzen sichtlich vergnügt: die Schlümpfe, verkörpert von der Minigarde der „Gowe“. Vier Jahre sind die jüngsten Schlümpfe alt und bei der Veranstaltung zum Kampagnenauftakt mit Gardevorstellung im DJK-Saal einer der Beweise, dass den Wallstadter Fasnachtern auch nach zwei Jahren Corona-Pause der Nachwuchs keineswegs ausgegangen ist.

„Die Mitglieder haben ja die zwei Jahre immer weiter trainiert, trainiert, trainiert und freuen sich jetzt riesig, erstmals wieder vor Publikum aufzutreten“, begrüßt daher „Gowe“-Präsident Manuel Kohl die Gäste. „Super gemacht“ lobt er auch den Auftritt des Tanzmariechens Feline Bencik, die trotz Verletzung unbedingt zeigen will, dass sie in ihrer ersten Kampagne als Solo-Mariechen die „Gowe“ gut vertreten wird. Das Publikum dankt ihr mit rhythmischem Applaus, und der gilt dann ebenso Jugend-, Junioren- sowie Offiziersgarde, die alle neue Tänze einstudiert haben.

Lisa und Nina Schuricht, Nadine Walter, Bianca Beck, Katharina Becker, Nadine Settele und Nina Lentz – diesem großen Trainerteam dankt Manuel Kohl, dass es während der Corona-Pause die Tänzerinnen weiter stets motiviert, die Garde gut zusammengehalten und sogar neue Mitglieder gewonnen hat.

Ein besonderer Dank gilt aber auch den, wie Manuel Kohl sie nennt, „Muppets“ – langjährigen Aktiven, die dem Verein seit Jahrzehnten die Treue halten. Dabei hebt er besonders Marina Hotz, seit ihrer eigenen Zeit als Tänzerin der Garde eng verbunden, und Ehrensitzungspräsident Bernhard Kohl hervor. Beide haben von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine den Goldenen Löwen mit Brillant für 44 Jahre aktives Engagement erhalten. 40 Jahre ist Senatorin Traudel Ringer als wichtige Stütze dabei, 33 Jahre Elvira Remp und gar 50 Jahre unermüdlich aktiv Jürgen Müller, die gute Seele der DJK-Halle und als langjähriger Wirtschaftsminister im Elferrat zuständig für gute Verpflegung des Publikums.

Das wird an diesem Abend musikalisch mal auf ganz neue Art unterhalten: Jungelferrat Marvin Spies hat ganz kurzfristig die Aufgabe per Computer übernommen, nachdem die Haus- und Hofmusikerin erkrankt ist – und er heimst sich gleich ein Sonderlob des Präsidenten ein.

Party und Kaffeekranz

In der Kampagne wird es noch mehr Neuerungen geben. Neben der traditionellen Prunksitzung am 21. Januar will die „Gowe“ am 28. Januar das Konzept einer „Prunkparty“ ausprobieren. „Da wir nicht wissen, wie sich die Nachfrage nach zwei Jahren Corona-Pause entwickelt, wollten wir mal etwas neues anbieten“, erklärt Vorsitzender Thorsten Herrscher. Geplant sei „eine Mischung aus Prunksitzung und Party, zu der man legerer kommen kann“, erläutert er. So wolle man „versuchen, auch die nächste Generation für die Saalfasnacht zu begeistert. Zusätzlich wird ein „Kaffeekranz für Alt und Jung“ am 29. Januar geplant. „Ein schöner Nachmittag mit Gardetanz, ein paar wenigen Auftritten, kostenlosem Kaffee und viel Zeit, dass sich die Leute unterhalten können“, beschreibt Herrscher die Idee.

„Wir hoffen einfach, dass sich viele Leute wieder trauen, zur Fasnacht zu kommen“, sagt er. Die gute Resonanz auf den Kampagnenauftakt hat den „Gowe“ aber schonmal Mut gemacht, und per E-Mail (tickets@kv-gowe.de) oder bei Stephanie Pirruccio in der Kleinen Haarstube in Wallstadt können schon Karten reserviert werden.