Viernheimer Teams auf fremden Plätzen gefordert

Viernheim. Am morgigen Sonntag sind die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim auf fremden Plätzen gefordert. Beide Male geht es an die Bergstraße. Die SG Viernheim ist bei der TSG Weinheim 2 zu Gast. Die Reserve des TSV Amicitia muss beim SV Schriesheim antreten. Beim Blick auf die Tabelle scheinen es machbare Aufgaben zu sein, doch der Schein könnte trügen. Nach fünf Spieltagen kann man sich über Stärken und Schwächen des Gegners nämlich noch kein Bild machen.

TSG Weinheim 2 – SG Viernheim (Sonntag, 15 Uhr): In dieser Partie treffen zwei Teams aufeinander, die sich den Saisonstart sicher anders vorgestellt hatten. Während die SG Viernheim nach drei Siegen mit Platz unerwartet weit oben steht, finden sich die Bergsträßer noch ohne Punktgewinn auf dem vorletzten Platz wieder. Deshalb gehen die Südhessen als Favorit ins Spiel, müssen aber trotzdem auf der Hut sein. „Weinheim hat eine junge und spielstarke Mannschaft, die sicher auch bald Erfolgserlebnisse feiern wird. Es muss aber nicht gerade gegen uns sein“, warnt SG-Coach Ralf Dalmus seine Kicker, nachdem er am vergangenen Sonntag die Weinheimer bei der 2:3-Niederlage in Lützelsachsen unter die Lupe genommen hatte.

SV Schriesheim – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 15 Uhr): Schriesheim hat erst drei Partien ausgetragen, steht mit vier Punkten auf Platz zwölf. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche, zu wenig für einen als Mitfavoriten gehandelten Club. Zum Auftakt gab es ein 1:1-Unentschieden in Lützelsachsen, dem ein 3:0-Heimsieg über die SG Viernheim folgte. Am vergangenen Mittwoch hat die Mannschaft das Spitzenspiel beim Tabellenführer DJK Feudenheim mit 1:3 verloren.

Die Blaugrünen hatten dagegen zuletzt Grund zum Jubel, durften gegen Aufsteiger SV Blumenau im vierten Rundenspiel nämlich mit 4:2 den ersten Saisonsieg feiern und kommen ebenfalls auf vier Zähler. Das Team von Trainer Tobias Kleiner besitzt mit 10:13 allerdings das deutlich schlechtere Torverhältnis. In Schriesheim möchte man den leichten Aufwärtstrend gerne fortsetzen, eine Punkteteilung wäre schon als Erfolg zu werten. JR